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（中央社台北11日電）中國海關總署署長俞建華才傳出昨天深夜在辦公室飲彈自盡，官方晚間發布訃告稱，俞建華10日因「突發疾病」經搶救無效離世。中國海關總署網站11日晚間10時發布訃告稱，中共海關總署黨委書記、署長俞建華10日因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。這項訃告由「海關總署俞建華同志治喪工作小組」11日發布。今天稍早，吉林官方媒體緊急下架一則該省領導10日與俞建華在北京會見的報導，顯示他已經出事。吉林官媒昨天發布一則省委書記黃強、省長胡玉亭10日與俞建華在北京舉行工作會談的報導後，今天突然緊急下架，轉發的新聞網站也全面移除，中國全網已搜尋不到。吉林日報網今天顯示，由於報紙已經印刷，這則報導還放在頭版上，但網站不予以顯示報導內容。其後，X平台盛傳俞建華已經出事，他因為9日遭紀檢人員約談，昨天深夜在辦公室「吞槍自殺」。中共中央第五巡視組4月進駐中國海關總署巡視後，俞建華的副手：海關總署副署長孫玉寧涉嫌嚴重違紀違法，9月24日被中紀委國家監委通報正接受紀律審查和監察調查。俞建華若是因為突發疾病死亡，吉林官方為何急於在今天全面下架領導同一天與俞建華會見談業務合作的報導，試圖湮滅消息，箇中原委有待中共官方解釋說明。公開資料顯示，63歲的俞建華在中國商務部系統工作30多年，歷任司長、部長助理等職。2013年任常駐世界貿易組織代表、特命全權大使；2017年2月任商務部副部長兼國際貿易談判副代表；2021年1月任商務部黨組副書記、國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。2022年4月，俞建華轉任海關總署黨委書記，隔月任黨委書記、署長迄今。他也是中共20屆中央委員。（編輯：楊昇儒）1131211