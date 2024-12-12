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（中央社華盛頓／莫斯科11日綜合外電報導）一名美國官員今天表示，美國情報機構評估後，作成俄羅斯可能於「未來數天內」再度動用其新型中程彈道飛彈打擊烏克蘭的結論。美聯社報導，不願意具名的美國官員指出，美方官員認為，與其稱之烏克蘭戰場「扭轉情勢者」（game-changer），試驗性的極音速「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈更可能意在恫嚇。這名官員表示，俄羅斯僅有少量榛果樹飛彈。這種飛彈搭載的彈頭比莫斯科過去通常對基輔發射的其他種類飛彈所搭載的彈頭更小型。俄羅斯11月21日首度發射榛果樹攻擊烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）。監控攝影機鏡頭錄下的畫面顯示，那次襲擊在暗夜中造成多個巨大火球，以驚人速度撞擊地面。與此同時，俄羅斯軍方表示，烏克蘭今天清晨動用美國提供的長程飛彈襲擊南部一座機場，矢言採取「適當手段」作出回應。法新社報導，俄羅斯國防部表示：「動用6枚美國製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），其中兩枚遭到鎧甲（Pantsir）防空系統戰鬥人員擊落，其他飛彈則因電子作戰設備而偏離目標。」（譯者：何宏儒）1131212