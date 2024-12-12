世界羽聯年終總決賽日前正式開打，而「麟洋配」李洋、王齊麟搭配的最後一舞也正式登場，許多球迷都非常關注。不過在首戰對上自家人李哲輝、楊博軒時，場邊卻有中國的觀眾鬧場，大吼「台灣是中國的」，直播全程放送，不僅球員尷尬露出笑容，相關片段在網路上掀起討論，許多台灣球迷也非常傻眼。

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麟洋配年終賽開戰遭球迷鬧場！大吼「台灣是中國的」直播放送

一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「拜託！人家在比賽，這樣喊會不會太沒品....麟洋配奧運雙金是我們台灣的啦！」、「看直播看到無言，挑戰階段有中國人在那裡喊『台灣是中國的知道嗎？』現場還有歡呼聲.....讓運動回歸運動，不要搞政治好嗎？」

只見貼出的影片，當時麟洋配以及哲軒配正在等待挑戰結果出爐，沒想到場邊的中國觀眾卻大喊「麟洋，台灣是中國的知道嗎？」語畢，現場響起廣大尖叫聲以及拍手聲，隨後該位觀眾又再喊一次「台灣是中國的知道嗎？」讓李洋以及王齊麟也只能尷尬的傻笑，沒有多做反應。


台灣看羽球年終賽直播傻眼！麟洋配沒多做回應

相關影片曝光後，在PTT、Threads被瘋傳，不少台灣球迷表示「這真的非常不尊重球員.....尤其比賽根本還沒結束，超傻眼」、「年終賽在中國辦不是讓你拿來喊口號的耶，這會不會太離譜」、「麟洋的反應已經很好了，伴隨現場其他中國觀眾尖叫聲，真的很尷尬」、「這種全球性的大賽直播，還有球迷這樣鬧場，實在都替他們感到丟臉。」

賽後，李洋以及王齊麟也沒有針對該件事回應，李洋僅在社群軟體開心寫道：「我打一場少一場，大家看一場少一場，我跟大家一樣珍惜在場上的每個時刻。謝謝齊麟、哲輝和博軒，說好了這次要開心打球，場上要多點笑容，雖然第一場就是內戰，但能和你們一起在場上拼搏的感覺真好」；王齊麟則說：「熟悉的味道，珍惜麟洋配的每一刻。」

▲台灣羽球新組合「麟榤配」王齊麟與邱相榤在日本公開賽首次合作，首輪以21：16、21：13直落二擊敗日本最強男雙保木卓朗／小林優吾，挺進男雙16強。賽後，前搭檔李洋幽默發文恭賀，並調侃王齊麟要「認真點」。（圖／記者朱永強攝）
▲奧運男子雙打金牌、台灣羽球組合「麟洋配」最後一舞在羽球年終賽登場，結果首戰被中國觀眾鬧場，引起討論。（圖／記者朱永強攝）
麟洋配羽球年終賽擊敗自家人！逆轉勝拼再創佳績

回顧該場台灣內戰比賽，可以說是非常精彩，首局「麟洋配」還在找過去的默契，王齊麟出現比較多失誤，因此第一局以16:21讓出；第二局「麟洋配」進入狀況，李洋多次精彩救球、平抽球得分，即便已經退休3個多月，還是可以看出李洋的硬實力，最終麟洋配以21:16拿下第二局。

關鍵的第3局，麟洋配及哲軒配都有許多失誤，一度戰到17:17的膠著賽況，最後麟洋配先穩住節奏，一連攻下三分拿到3個賽末點，雖被追回一分，但最終靠王齊麟接發球幸運翻網拿下，完成逆轉勝，同時收下羽球年終賽首戰勝利。後續賽程也要等其他對手出戰結果出爐，請大家一起為麟洋配加油，期望他們還能再創佳績。

▲李洋坦言麟洋配「最後一舞」的計畫會往後延，在12月進行的BWF世界羽聯年終總決賽和王齊麟最後一次搭檔出戰。（圖／記者黃建霖攝）
▲麟洋配「最後一舞」在BWF世界羽聯年終總決賽登場，這是李洋和王齊麟最後一次搭檔出戰。（圖／記者黃建霖攝）

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