世界羽聯年終總決賽日前正式開打，而「麟洋配」李洋、王齊麟搭配的最後一舞也正式登場，許多球迷都非常關注。不過在首戰對上自家人李哲輝、楊博軒時，場邊卻有中國的觀眾鬧場，大吼「台灣是中國的」，直播全程放送，不僅球員尷尬露出笑容，相關片段在網路上掀起討論，許多台灣球迷也非常傻眼。
麟洋配年終賽開戰遭球迷鬧場！大吼「台灣是中國的」直播放送
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「拜託！人家在比賽，這樣喊會不會太沒品....麟洋配奧運雙金是我們台灣的啦！」、「看直播看到無言，挑戰階段有中國人在那裡喊『台灣是中國的知道嗎？』現場還有歡呼聲.....讓運動回歸運動，不要搞政治好嗎？」
只見貼出的影片，當時麟洋配以及哲軒配正在等待挑戰結果出爐，沒想到場邊的中國觀眾卻大喊「麟洋，台灣是中國的知道嗎？」語畢，現場響起廣大尖叫聲以及拍手聲，隨後該位觀眾又再喊一次「台灣是中國的知道嗎？」讓李洋以及王齊麟也只能尷尬的傻笑，沒有多做反應。
台灣看羽球年終賽直播傻眼！麟洋配沒多做回應
相關影片曝光後，在PTT、Threads被瘋傳，不少台灣球迷表示「這真的非常不尊重球員.....尤其比賽根本還沒結束，超傻眼」、「年終賽在中國辦不是讓你拿來喊口號的耶，這會不會太離譜」、「麟洋的反應已經很好了，伴隨現場其他中國觀眾尖叫聲，真的很尷尬」、「這種全球性的大賽直播，還有球迷這樣鬧場，實在都替他們感到丟臉。」
賽後，李洋以及王齊麟也沒有針對該件事回應，李洋僅在社群軟體開心寫道：「我打一場少一場，大家看一場少一場，我跟大家一樣珍惜在場上的每個時刻。謝謝齊麟、哲輝和博軒，說好了這次要開心打球，場上要多點笑容，雖然第一場就是內戰，但能和你們一起在場上拼搏的感覺真好」；王齊麟則說：「熟悉的味道，珍惜麟洋配的每一刻。」
麟洋配羽球年終賽擊敗自家人！逆轉勝拼再創佳績
回顧該場台灣內戰比賽，可以說是非常精彩，首局「麟洋配」還在找過去的默契，王齊麟出現比較多失誤，因此第一局以16:21讓出；第二局「麟洋配」進入狀況，李洋多次精彩救球、平抽球得分，即便已經退休3個多月，還是可以看出李洋的硬實力，最終麟洋配以21:16拿下第二局。
關鍵的第3局，麟洋配及哲軒配都有許多失誤，一度戰到17:17的膠著賽況，最後麟洋配先穩住節奏，一連攻下三分拿到3個賽末點，雖被追回一分，但最終靠王齊麟接發球幸運翻網拿下，完成逆轉勝，同時收下羽球年終賽首戰勝利。後續賽程也要等其他對手出戰結果出爐，請大家一起為麟洋配加油，期望他們還能再創佳績。
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一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「拜託！人家在比賽，這樣喊會不會太沒品....麟洋配奧運雙金是我們台灣的啦！」、「看直播看到無言，挑戰階段有中國人在那裡喊『台灣是中國的知道嗎？』現場還有歡呼聲.....讓運動回歸運動，不要搞政治好嗎？」
只見貼出的影片，當時麟洋配以及哲軒配正在等待挑戰結果出爐，沒想到場邊的中國觀眾卻大喊「麟洋，台灣是中國的知道嗎？」語畢，現場響起廣大尖叫聲以及拍手聲，隨後該位觀眾又再喊一次「台灣是中國的知道嗎？」讓李洋以及王齊麟也只能尷尬的傻笑，沒有多做反應。
台灣看羽球年終賽直播傻眼！麟洋配沒多做回應
相關影片曝光後，在PTT、Threads被瘋傳，不少台灣球迷表示「這真的非常不尊重球員.....尤其比賽根本還沒結束，超傻眼」、「年終賽在中國辦不是讓你拿來喊口號的耶，這會不會太離譜」、「麟洋的反應已經很好了，伴隨現場其他中國觀眾尖叫聲，真的很尷尬」、「這種全球性的大賽直播，還有球迷這樣鬧場，實在都替他們感到丟臉。」
賽後，李洋以及王齊麟也沒有針對該件事回應，李洋僅在社群軟體開心寫道：「我打一場少一場，大家看一場少一場，我跟大家一樣珍惜在場上的每個時刻。謝謝齊麟、哲輝和博軒，說好了這次要開心打球，場上要多點笑容，雖然第一場就是內戰，但能和你們一起在場上拼搏的感覺真好」；王齊麟則說：「熟悉的味道，珍惜麟洋配的每一刻。」
麟洋配羽球年終賽擊敗自家人！逆轉勝拼再創佳績
回顧該場台灣內戰比賽，可以說是非常精彩，首局「麟洋配」還在找過去的默契，王齊麟出現比較多失誤，因此第一局以16:21讓出；第二局「麟洋配」進入狀況，李洋多次精彩救球、平抽球得分，即便已經退休3個多月，還是可以看出李洋的硬實力，最終麟洋配以21:16拿下第二局。
關鍵的第3局，麟洋配及哲軒配都有許多失誤，一度戰到17:17的膠著賽況，最後麟洋配先穩住節奏，一連攻下三分拿到3個賽末點，雖被追回一分，但最終靠王齊麟接發球幸運翻網拿下，完成逆轉勝，同時收下羽球年終賽首戰勝利。後續賽程也要等其他對手出戰結果出爐，請大家一起為麟洋配加油，期望他們還能再創佳績。