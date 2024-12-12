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▲奧運男子雙打金牌、台灣羽球組合「麟洋配」最後一舞在羽球年終賽登場，結果首戰被中國觀眾鬧場，引起討論。（圖／記者朱永強攝）

▲麟洋配「最後一舞」在BWF世界羽聯年終總決賽登場，這是李洋和王齊麟最後一次搭檔出戰。（圖／記者黃建霖攝）

世界羽聯年終總決賽日前正式開打，而「麟洋配」李洋、王齊麟搭配的最後一舞也正式登場，許多球迷都非常關注。不過在首戰對上自家人李哲輝、楊博軒時，場邊卻有中國的觀眾鬧場，大吼「台灣是中國的」，直播全程放送，不僅球員尷尬露出笑容，相關片段在網路上掀起討論，許多台灣球迷也非常傻眼。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「拜託！人家在比賽，這樣喊會不會太沒品....麟洋配奧運雙金是我們台灣的啦！」、相關影片曝光後，在PTT、Threads被瘋傳，不少台灣球迷表示、「這種全球性的大賽直播，還有球迷這樣鬧場，實在都替他們感到丟臉。」賽後，李洋以及王齊麟也沒有針對該件事回應，回顧該場台灣內戰比賽，可以說是非常精彩，首局「麟洋配」還在找過去的默契，王齊麟出現比較多失誤，因此第一局以16:21讓出；第二局「麟洋配」進入狀況，李洋多次精彩救球、平抽球得分，即便已經退休3個多月，還是可以看出李洋的硬實力，最終麟洋配以21:16拿下第二局。關鍵的第3局，麟洋配及哲軒配都有許多失誤，一度戰到17:17的膠著賽況，後續賽程也要等其他對手出戰結果出爐，請大家一起為麟洋配加油，期望他們還能再創佳績。