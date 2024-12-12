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BWF世界羽聯年終總決賽11日在中國杭州正式開打，相隔3個月後再度合拍的台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟「最後一舞」首戰告捷，擊敗同胞組合「李楊配」。巴黎奧運之後再次在大賽上欣賞李洋精湛的網前技巧，不少球迷感動之餘也嘖嘖稱奇，直言他不像幾個月沒打球的人，有人更給出高評價稱讚：「說李洋中前場是現役世界第一也不為過」。在這次年終總決賽小組賽首戰，麟洋配面對台灣同胞、世界排名第10李哲輝／楊博軒，激戰54分鐘，最終以16：21、21：16、21：18逆轉獲勝，拿下小組賽開門紅。雖然李洋在奧運之後基本上處於半退役狀態，他自己也坦承練習量沒有以前大，但是此役他只花了一局的時間找回實戰感覺，後面兩局的發接發、變線和防守又找回以往的穩健表現。老搭檔回歸，王齊麟也變回熟悉的自己，後場重扣、平抽擋的發揮精彩，展現奧運雙金組合的實力。在羽球論壇《中羽在線》上，不少人欣賞李洋球技之餘，也感嘆他的真太早退了，直言明明狀態都還很好：「李洋真的強」、「說李洋中前場是現役世界第一也不為過」、「幾個月沒打球的到底是誰」。還有球迷評價李洋的打法風格很像印尼傳奇男雙Hendra Setiawan，「主要殺手鐧就是網前連續壓迫之後的突然變節奏軟擋，還有後場的突然收吊，以及下蹲平抽的靈活性，總之他的特點跟李龍大和蔡贇那種傳統封網不太一樣，更多靈性和變化在身上。」李洋原計劃在今年巴黎奧運後退役，最終完成奧運二連霸，但在球迷期盼下，他將最後一舞留在年終賽，而王齊麟則改和邱相榤繼續在國際賽奮鬥。年終賽是「麟洋配」最後一次合體，格外引人關注，分組賽對手除了李哲輝／楊博軒，還有世界第3丹麥Anders Skaarup Rasmussen／Kim Astrup，以及世界第7馬來西亞吳世飛／伊祖丁。