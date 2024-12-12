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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，透過中國統戰樣板網紅陳柏源臥底，揭露對岸統戰台灣網紅秘辛，另有最新上架預告片，片中《海峽導報》提及桃園市議員詹江村，對此政治評論員吳靜怡表示，超越王義川前進立院聲量的男人竟然是詹江村，其議題在網路延燒，「藍的翻紅，一定會『為了一個村，毀了整個藍營部落』」。吳靜怡表示，「詹江村」成為政治圈跨出同溫層的議題人物，更是超越王義川前進立院聲量，對藍營來說，如果小看八炯潛入《海峽導報》拍攝的影片，詹江村的議題在網路持續延燒，恐怕嚴重影響整個國民黨論述的政治路線，藍的翻紅，一定會「為了一個村，毀了整個藍營部落」，並認爲天然台的年輕人佔9成，這不是娛樂和音樂，是政治和立場、民主和共產。另外提及謝宜容霸凌手段，報告退45次、等5分鐘飆整天、辱罵貶抑人格、要求走廊跑步，民眾要聽到的，就是幫吳姓公務員找回正義的報告，這次勞務部在新任部長洪申翰就任的兩周，拿出來的報告展現了徹底跨部門檢討決心，「高壓職場」跟第一次的「立意良善」極大對比。吳靜怡也說，新北地檢針對謝宜容一案，謝宜容涉嫌替特定裝潢廠商「量身訂做」標案，另以就業保險基金、就業安定基金採購禮品後，將禮品挪為私人送禮之用，因此依犯嫌重大及串滅證、逃亡之虞向法院聲押。最後吳靜怡表示，司法必須展現正義，當然有重判也會有輕放，更有絕對不放，柯文哲不認罪，橘子不回台灣，被接押的機率高，不讓人意外，「最後，黃子佼總共買了2259部兒少性影像！可惡！」