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（中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電）哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天引述多名知情人士報導，川普已邀請中國國家主席習近平出席下個月的就職典禮。美國國務院1874年以來的紀錄顯示，從來沒有外國領導人出席總統交接儀式。CBS News指出，川普在11月初，也就是美國總統大選後不久邀請習近平，但目前還不清楚習近平是否答應出席。中國駐美大使館發言人沒有立即回應。除了習近平之外，川普團隊還提出1月20日當天在國會大廈接待其他領導人的可能性。跟川普有交情的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）這週才去川普在佛州的豪宅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）。消息人士透露，奧班「仍在考慮」是否出席。川普過度團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）對CBS News表示，「世界領導人正在排隊與川普總統會面，因為他們知道他很快就會重新掌權，透過美國在全球的力量重建和平」。川普核心圈成員仍然對習近平政府抱持尖銳批評態度，包括被川普任命為國務卿的參議員盧比歐（Marco Rubio），以及即將上任的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）。川普本人曾揚言要提高對中國商品的關稅，但他長期以來也認為，領導人之間密切的關係是國際上促成協議的關鍵。自選舉日以來，世界領導人紛紛前往「海湖俱樂部」，包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也去見了川普。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是自川普贏得2024年大選以來第一位在海外接待他的外國元首。當時出席聖母院重新開放典禮的政要還包括義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。川普2017年首次就職時，在世界舞台上幾乎沒人知道這號人物。而這次，川普還沒正式入主白宮，全球領導人基本上已經將川普視為現任總統。（編輯：周永捷）1131212