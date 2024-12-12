我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉嫌職場霸凌、濫用公款等貪瀆犯行，遭檢方約談後聲押。勞動部長洪申翰也重啟霸凌案調查報告，認定北分署員工輕生與謝宜容有關。前立委郭正亮說，洪申翰新官上任三把火，要趁現在肅清監察院長陳菊的勢力，否則未來一定會被反撲。菊系人馬接連出事，謝宜容背後靠山被指是勞動部前部長許銘春，許銘春任內動用就業安定基金的狀況也被調查，此外，政務委員史哲也被指控在擔任文化部長時霸凌下屬。郭正亮在節目《下班瀚你聊》說，陳菊在高雄執政13年，牽扯人數太多，很多人都拉幫結派，派系太過囂張，把壞習慣都帶到中央，現在才會成了箭靶。他提醒洪申翰，要追查第一份荒腔走板的調查報告是誰寫的，要辦就不能只辦到謝宜容，否則就白混了。郭正亮說，洪申翰要趁現在立威，把勞動部內的菊系人馬清掉，避免以後遭到舊有勢力的反撲，這樣才有可能坐穩勞動部長。