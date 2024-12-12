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美國公布最新消費者物價指數（CPI）年增率符合預期，增強市場對美國聯準會（Fed）下周降息的預期，加上傳出中國明年可能放手讓人民幣貶值，以因應美國關稅大戰，歐洲央行本周也可能降息，日本央行則不急著升息，亦提振了美元，日圓兌美元貶到152價位，不過，由於台股走揚，新台幣兌美元今（12）日早盤升貶互見，在32.5元上下震盪，高低價差僅2.4分。美國11月CPI年增率從10月的2.6%上揚至2.7%，不過，大致符合市場預期，也顯示通膨尚未失控，增強市場對聯準會下周降息的預期，美股主要指數多數收高，美元指數走揚，來到106.53附近。至於亞洲主要貨幣兌美元則偏弱盤整，其中日圓兌美元再貶破152，一度下探152.784，今日早盤在152.04至152.444盤整，韓元早盤在1427.11至1431.42兌1美元震盪，人民幣兌美元中間價貶值，來到7.1854，離岸人民幣兌美元曾一度貶破7.29，主要傳出中國考慮放手讓人民幣走貶，今日早盤則回到7.267附近。新台幣兌美元今日早盤則以32.51元平盤開出，在美元走強之下，一度下探32.515元，貶值0.5分，但在台股上漲逾200點之下，新台幣也翻升，並升破32.5元，來到32.491元，升值1.9分，但隨後又拉回至32.505元震盪整理，目前高低價差2.4分。