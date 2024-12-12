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一名泰國教師性侵超過千名未成年男童，還與經紀公司老闆共同犯罪，後者的電腦藏有50多萬張兒童性侵照片，行徑令人髮指。泰國法院在9日判處此名教師坐牢111年又216個月。根據泰國媒體《民族報》報導，曼谷一所學校的32歲鄭姓教師（Tee）在彭世洛府（Phitsanulok）法院上遭到判刑，除了坐牢111年以上，還需要支付150萬泰銖（約新台幣144萬元）賠償金給一名受害男童，並向男童母親支付65萬泰銖（約新台幣62萬元）作為賠償。泰國特別調查局（DSI）表示，一開始在調查一間位於巴吞他尼府（Pathum Thani）的模特兒經紀公司「Nene」，這家經紀公司涉嫌誘騙和性侵兒童，並意外發現鄭姓教師牽扯其中，與該公司老闆共同犯罪。該公司老闆是現年28歲的桑卡（Danudet Saengkaew），他今年初承認60多項罪名後，於2月11日被判坐牢121年又223個月，也支付210萬泰銖（約新台幣201萬元）賠償金給其中八名受害者。當調查局發現鄭姓教師也是共同犯罪者後，蒐集證據並在今年6月逮捕他。本月9日開庭時，鄭姓教師承認在學校的多個地方性侵兒童，包括他的車子、衛生間和視聽室。為了保護未成年人的隱私和權益，下令媒體不得報道可能洩露他們身份的資料，包括被告的名字。