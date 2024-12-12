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2024台北上海雙城論壇將於17日舉辦，陸委會昨天下午也舉行記者會，宣布「有條件同意」北市府舉辦雙城論壇。對此，國民黨立委李彥秀轟，抽象的標準，要求北市府隨時要延後，「民進黨政府推諉責任在前，挖坑惡意在後，既沒有擔當，更是赤裸裸的卸責。」李彥秀提及，民進黨政府既沒擔當，更是卸責。之前放話「不排除喊停雙城論壇」，結果被美國軍方打臉「中共在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去演習一致，並不是針對賴清德而來。」陸委會才召開記者會宣布，不砍大陸訪問團人數，有條件同意雙城論壇續辦。李彥秀痛批，民進黨政府最惡質的是把責任甩鍋給台北市政府。陸委會說「如果中共軍事施壓惡化，北市府隨時要延後，」請問陸委會，施壓惡化的標準是什麼？船艦數量增加？還是時間增長？李彥秀質疑，是如果大陸代表團來台期間施壓惡化，台北市政府是否要立即停辦論壇？將大陸訪問團驅逐出境？李彥秀認為，台北市政府只是舉辦論壇，希望兩岸能交流對話，陸委會以抽象的標準，要求北市府隨時要延後，造成論壇舉辦的困難，台北市政府既沒有情資，也沒有能力，判斷對岸軍事行動，民進黨政府推諉責任在前，挖坑惡意在後，既沒有擔當，更是赤裸裸的卸責。