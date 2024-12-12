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針對勞動部疑似霸凌釀輕生案件，勞動部長洪申翰11日公布最新調查報告，根據同仁訪談結果與內外部委員開會後，一致認定吳姓公務員生前遭北分署長謝宜容「霸凌」。不過民進黨立委蘇巧慧11日談及此事時表示，謝宜容屬於哪一個派系太難說，「可能從馬總統時代也在公務機關裡面」。對此，資深媒體人趙少康痛批，「無聊到極點！」蘇巧慧11日在節目《中午來開匯》談及謝宜容涉霸凌一事，她表示自己認識的大部分公務員，都很認真努力、很願意配合國家做事，不過不能否認「一定有不肖的」，可是謝宜容任期很長，到底屬於哪一個派系這太難說，「謝小姐可能從馬總統時代也在公務機關裡面，誰的時候她都在，根本比我們任期還要久」，至於為什麼養成這樣，也沒人去動謝宜容，她也很想知道。對此，趙少康晚間在政論節目《少康戰情室》直言，謝宜容搞不好在陳水扁總統時期就是公務人員，現在講這個幹嘛？很無聊，應該看事發當時的狀況比較重要，有很多公務員表現一直都很好，可卻突然變壞了，可能是制度、環境又或是長官問題，也可能在過去就已經很壞了，「事情查清楚就是了，但是不要往前推（責任），無聊到極點！」