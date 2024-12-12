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▲Gemini 2.0可以執行更多更複雜的任務。（圖／翻攝官網）

今天科技圈災情不斷，包含Meta旗下的臉書、Messenger、Instagram 和 Threads 都受到影響，不只如此，就連最強的AI ChatGPT都全球大當機，外界推測，和蘋果iOS 18.2釋出有關。《NOWnews》實際查看，目前電腦版還無法提供服務，手機版原本可以正常運作，但登出後就無法再次登入。而就在可敬的對手陷入水深火熱的困境時，Google 於台灣時間11日深夜宣布推出新一代大型語言模型 Gemini 2.0，並釋出輕量化版本 Gemini 2.0 Flash 供開發者測試。ChatGPT電腦版目前似乎還在當機中，出現了全球性的大當機，讓用戶大崩潰，目前 OpenAI 尚未公布造成當機的具體原因，僅在頁面上顯示正在積極搶修中。但外界推測可能跟蘋果在12月11日推出的iOS 18.2與ChatGPT整合有關。實際查看ChatGPT電腦版依舊無法進入，手機版App原本可以正常運作，速度有感覺較慢一些，但登出後就無法再次登入，呈現卡關的狀態。就在勁敵水深活熱之際，Google 碰巧在此時推出 Gemini 2.0， Gemini 2.0 主打更快的速度、更高的效率，以及更強大的多模態處理能力，號稱在程式生成、數學和推理等關鍵指標上均超越前一代 Gemini 1.5 Pro。能更快速地滿足用戶請求。而在原生圖像生成部分能夠根據文字描述直接生成圖片，展現更豐富的創造力。可控制的文字轉語音讓用戶精確控制語音的生成，包括語氣、情緒和口音，讓AI的聲音更加自然。還有多模態推理能力，有助於整合和理解來自文字、圖像、聲音等不同來源的內容，幫助AI更聰明，更能理解用戶需求。此外，能提供更豐富的應用場景，包含可以執行更複雜的任務，像是規劃行程、預訂餐廳和撰寫郵件等，並且具備高階推理和長篇脈絡功能，協助用戶進行深入研究，探索複雜主題並撰寫報告。