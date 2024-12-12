我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國有5名工人在清理魚類發酵缸時，因吸入缸中累積的有毒氣體而身亡，讓喜愛吃發酵類食物例如魚露的民眾大為震驚。而死者中更包括老闆自己的女婿兼工廠經理，因離奇原因而全數死亡。根據《泰國郵報》報導，泰國警方在9日下午5點接獲報案電話，在廊開府（Nong Khwai）的一家工廠中發現五具年齡介於30歲至76歲的男子屍體，五名死者分別為30歲的Suparerk CHatchuea、50歲的Jakkrit Senanut和Hia Wan、68歲的Lad以及69歲的Lam。初步調查顯示，廠主曾指示工人清理已停用5個月的魚類發酵缸，之後他們便沒有回應，最終工廠老闆的66歲朋友向警方報案。警方表示，受害者屍體上沒有發現遭襲擊的痕跡，初步研判他們可能吸入了有毒氣體，並因缺氧而死亡。這家工廠已經營業約20年，且每年都會更新許可證，警方目前正在調查該案，法醫也將對屍體進行檢查以確定死因，在屍檢後會將遺體歸還給親友下葬。