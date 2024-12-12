我是廣告 請繼續往下閱讀

一名遊客在昨（11）日從曼谷前往黎府（Loie）的普卡登國家公園（Phu Kradueng National Park）遊玩，沒想到被野生大象攻擊致死，案發後管理局立刻關閉有大象蹤跡的園區路徑，並坦言這是園區內「首次發生大象攻擊人致死案」。根據泰國媒體《Khaosod》報導，受害者吉拉潤（Jeeranun）現年49歲，故鄉是北柳府（Chachoengsao Province），從曼谷來國家公園郊遊，沒想到卻被大象襲擊並慘死。普卡登國家公園為當地的熱門旅遊景點之一，以其獨特的高地景觀和涼爽氣候而聞名。該公園未曾發生大象襲擊遊客的致命事故，之前一旦當局發現有大像在園區內活動，就會關閉有風險的走道。泰國國家公園野生植物保護部（DNP）指示公園管理局關閉高風險的遊覽地區，並調查這起事故。警方指出，當局已立即採取預防措施，包括暫時關閉瀑布小徑，以及委派護林員更密集地在高風險地區巡邏，以確保遊客安全。雖然無從得知大象攻擊死者的原因，不過有專家表示野象的發情期為每年的11月至隔年2月，這會使他們的情緒起伏較大，也有較大的可能性會攻擊人類，提醒遊客在當地郊遊要小心野象。