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▲7-11「超值五六日」是12月13日至12月15日。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是12月11日至12月15日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是12月13日至12月15日。（圖／業者提供）

▲萊爾富門市「限時殺5日」是12月11日至12月15日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！除了雙12優惠不斷，7-11「超值五六日」祭出不少買一送一，12月13日至12月15日限時三天，換算平均特價來看，、Bourbon軟糖25元、韓國起司餅乾25元。此外，舒潔濕式面紙10抽原價29元，特價4包49元，平均每包12元、4.2折比買一送一便宜。而UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙單串79元，約是4折價，全家會員優惠是12月11日至12月15日，內含不少買一送一商品，像是康貝特能量飲料平均18元、；大袋威化餅原價119元，加10元多1件，平均每袋65元。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月13日至12月15日限時3天，包括可口可樂纖維+平均18元、鐵觀音奶蓋雪糕平均25元、樺達硬喉糖平均21元、門市「限時殺5日」是12月11日至12月15日，半價代表是，此外，多款指定巧克力都是買一送一，價位從45元、59元、78元、99元、128元都有，全部直接5折促銷，最低單件23元起。