🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！除了雙12優惠不斷，7-11「超值五六日」祭出不少買一送一，12月13日至12月15日限時三天，換算平均特價來看，可口可樂纖維+18元、双響泡府城擔仔湯麵18元、農心辛炒麵38元、Bourbon軟糖25元、韓國起司餅乾25元。
此外，舒潔濕式面紙10抽原價29元，特價4包49元，平均每包12元、4.2折比買一送一便宜。而UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙單串79元，約是4折價，雖然平均單包10元還不是衛生紙最低價，但對需要自備衛生紙的上班族來說，小小一串8包方便買午餐時順便補貨。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是12月11日至12月15日，內含不少買一送一商品，像是康貝特能量飲料平均18元、家樂氏脆片平均10元、盛香珍芋頭薄燒平均40元。亮點商品還有快車肉乾的肉紙平均35元、約5.8折逼近半價；大袋威化餅原價119元，加10元多1件，平均每袋65元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月13日至12月15日限時3天，包括可口可樂纖維+平均18元、鐵觀音奶蓋雪糕平均25元、樺達硬喉糖平均21元、麻辣臭豆腐泡麵平均30元、超大葡萄乾平均10元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是12月11日至12月15日，半價代表是農心辛香菇杯麵平均25元、麥維他消化餅隨手包平均9元，此外，多款指定巧克力都是買一送一，價位從45元、59元、78元、99元、128元都有，全部直接5折促銷，最低單件23元起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！除了雙12優惠不斷，7-11「超值五六日」祭出不少買一送一，12月13日至12月15日限時三天，換算平均特價來看，可口可樂纖維+18元、双響泡府城擔仔湯麵18元、農心辛炒麵38元、Bourbon軟糖25元、韓國起司餅乾25元。
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「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月13日至12月15日限時3天，包括可口可樂纖維+平均18元、鐵觀音奶蓋雪糕平均25元、樺達硬喉糖平均21元、麻辣臭豆腐泡麵平均30元、超大葡萄乾平均10元。
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