我是廣告 請繼續往下閱讀

塑膠已經無孔不入，對地球造成了全面性地汙染，安侯永續、奉茶行動與三人恆好聯合發起台灣減塑轉型行動，分享從企業到個人的減塑轉型實例，也宣布「台灣減塑風百科」平台登場。截至12月9日，在7種減塑解決方案與26個公司行號/單位於平台登錄減塑成果下，2024年度減塑數量已累計1365公噸。「台灣行動 真實改變：台灣減塑轉型論壇」提出7大解方，讓對減塑有心但卻無從下手的企業與個人有依可循。奉茶行動分享，「RF100喝水零廢數據服務」透過物聯網（IoT）技術連結飲水機，將無塑飲水的成果轉化為可視化社會影響力，響應單位包含遠雄人壽、第一產物保險於虎頭山風景區奉茶站、國統國際串連家樂福愛河店、台鋁電影院等，全年度減塑達1226公斤。「低碳無痕供水服務」在眾多大型活動現場設置奉茶無痕供水站，包含夥球擊「火球祭」、高雄流行音樂中心「打狗祭」單場活動均減塑達上百公斤，今年度大型活動響應包含長庚醫院情人湖健走活動、新光人壽「減碳生活節」、友善的狗「 TOYOTA毛毛總動員」等，活動加總2024年度減塑量逾685公斤。以三秒膠起家的亞洲熱熔膠龍頭德淵企業，以成為環保、安全、健康的材料領導廠商為己任，創立「綠色材料策略合作平台」，推出貨品免塑膠纏繞膜方案，降低了63%的包裝成本。玩艸植造發明了純天然的蒲草吸管與利用藻類技術製成可自然分解的蒲藻餐具，在台灣攻下上千間的餐飲店家。馳綠國際利用其握有的多項專利技術，將寶特瓶、半導體廢棄物與農業廢棄物再制成環保材料，並生產為低碳鞋履，目前已銷售全球各主要國家。永續顧問公司三人恆好則推出減塑策展，為企業省下展會活動所產生的大量一次性塑料，搭配綠能源場館、永續餐飲供應等系列環保措施，減塑同時降低碳排，協助企業申請碳足跡標章，並在2023年經濟部永續會展獎奪得「減碳行動獎」第一名殊榮。循環包材品牌配客嘉除了循環包裝與循環系統，更推100%再生紙漿的環保衛生紙「ReTissue」、永善海洋的環保洗潔品「ReChoose」，2024年度的全年減塑量達120萬公斤；循環杯供應品牌環海淨塑從飲料杯著手，採用在地設計生產容器，達到100%容器回收再製，已經減少40萬個一次性飲料杯消耗。