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台中地檢署偵辦警方涉嫌接受關說「白單改紅單」，9月至今已偵訊35人，一名涉案警察昨在內部群組火力全開，指改單陋習行之有年，無法依法行政的原因在警友站，卻要基層去承擔一切。台中市警局長李文章表示，有違法就是依法偵辦，沒有什麼警友站來關說，就可以違反規定的問題。台中市警局西屯派出所官警涉嫌接受關說「白單改紅單」，雪球越滾越大，檢方偵辦至今已偵訊35人，先後羈押李姓巡佐與太平警分局偵查隊長金桂明，前兩日偵訊的21人以5萬元至12萬元不等交保。楊姓警員昨獲10萬元交保，稍晚在第六分局內部400多人的LINE群組「601大家族」開噴，指此次假單事件是「行之有年？抑或是單純西屯所個案，各位長官及學長姐內心應該有個底吧？」「依法行政大家都懂，但依法行政的部門內還有個『警友站』，派出所沒資源沒預算，分局給不了，要派出所自己找地方人士要資源，地方人士不會因為繳了警友費而靠勢嗎？哪個警察沒遇過民眾自稱是誰誰誰，或哪個警友會的？或是『我認識你們誰誰誰』這種話？」楊姓警員說「事情真的爆發卻是基層去承擔一切」、「希望用我們這些人的鮮血和屍體，換一個大家取締違停都不會被關說的環境，接下來可能也沒辦法當警察，倒不如把想說的說一說，反正都已經吃無敵星星了，再不說沒機會了」。基層對此心有戚戚，從早期的抽白單到現在「白單轉紅單」，說穿了都是迫於人情請託壓力，替違規者省300元，自己卻可能換來牢獄之災。台中市議員鄭功進今（12）日質詢時，指民眾違規被開罰，若是和警友站有交情，就會要求站長向警員施壓，他問警察局長李文章「這種困擾已經很久，你不知道嗎？」李文章答詢時表示「員警具名我就調查，有違法就是依法偵辦，沒有什麼行之有年的說法，更沒有警友站來關說，就可以違反規定的問題。」