154萬股民一早被錢香醒！「國民ETF」00878配息今日入帳　

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擁有「國民ETF」稱號的國泰永續高股息（00878）今（12）日發放股息，每股配發0.55元，等於一張就能領到550元。若以今日開盤價22.2元算，年化股息殖利率落在9%。根據集保最新統計，00878受益人數來到154萬人，穩坐台股ETF受益人數寶座，顯見受到許多投資人青睞。00878成分股集中在半導體、金融及電腦周邊等族群，分別佔2成，權重分配採調整後殖利率加權，聚焦長期穩定配發高股利之個股，因而成為許多股民首選投資標的。00878今（2024）年發放現金股利，前3季分別發0.4元、0.51元、0.55元，第4季則維持與第3季持平，發放0.55元，季配息率2.42%，年化配息率則落在9%以上。若是以年度總現金股利2.01元來算，更是創下自2023年2月成立以來新高。法人認為，除了投資高股息ETF外，也建議持有市值型ETF作為核心配置，如今年大盤持續上揚，若只有持有高股息ETF就容易錯失行情。明年預計受惠台灣、美國企業獲利成長，台積電前景持續看俏，台股可望成長，建議可以透過市值型ETF跟上未來行情。