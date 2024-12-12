我是廣告 請繼續往下閱讀

共軍近日不僅派遣近百艘海軍船艦在台灣以東海域，還開設7處空域保留區、多架次共機擾台，我國國安部門人士稱規模更勝先前軍演，不過中國當局如外交部、國防部皆未正面證實軍演消息。對此，前立委蔡正元表示，民進黨現在是抓鬼遊戲，總統賴清德在創造恐怖氣氛。蔡正元11日在節目《頭條開講》表示，對於大陸此次軍事行動，美方官員說的很清楚，不是軍事演習、數量與過去差不多，也與賴清德出訪無關，這還要解釋甚麼？蔡正元也提及網紅八炯與饒舌歌手閩南狼拍攝的「中國統戰紀錄片」，指他們找了稱是大陸官方的《海峽導報》，可自己經常被陸媒受訪，但從沒聽過這家報社，蔡正元也質疑，哪家大陸媒體不是官方背景？台灣也很多人拿了民進黨政府的錢，為什麼拿共產黨的錢就是統戰？蔡正元直言，民進黨現在是抓鬼遊戲，賴清德想要搞抗中保台，召募40萬黑熊民兵，可是數量上來不及，因此才在創造恐怖氣氛，「燈光一閃一閃、冷風咻咻地吹，這樣講鬼故事才有氣氛，順便看看能不能練習一下戒嚴，無聊啊。」