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▲ChatGPT當機事件，外界將矛頭指向 iOS 18.2進行ChatGPT整合，但並未得到證實。（圖／記者周淑萍攝）

全球最多人使用的生成式AI ChatGPT在台灣時間今（12）早約7：30發生全球大當機，歷經約3個半小時，ChatGPT回來了！稍早《NOWnews》記者實際登入，已經可以正常使用，App使用上也還算順暢，在社群平台上陸續有人回報已經ChatGPT 恢復運作，大家也可以準備回來上班了，但ChatGPT僅短短罷工3個多小時就引發了全球高度的關注，似乎代表大眾對生成式AI的高度依賴。台灣時間 12 月 12 日上午 7:30 左右開始，用戶陸續回報無法連線。美東時間 12 月 11 日下午 6 點多開始發生。OpenAI在官方X帳號上於8:15 Po文表示系統出現異常正在搶修中。用戶透過各種裝置都無法連上 ChatGPT。出現連接錯誤訊息，網頁顯示「目前無法使用」、「正在查明問題並進行修復」等訊息。根據 Downdetector 網站顯示，全球各地包括美國、英國、澳洲和日本等地都有大量用戶回報當機問題。目前 OpenAI 官方尚未公布當機原因。但外界猜測可能和蘋果公司在台灣時間 12 月 11 日晚間發布的iOS 18.2 更新有關，因這次主要更新重點就在ChatGPT 和 Siri 的整合。但也有人認為可能是伺服器過載或其他技術問題導致。