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▲台北大巨蛋已成為台灣的棒球聖地。（圖／記者葉政勳攝）

▲王惠美日前宣布，計劃在高速公路彰化交流道附近特定區規劃建設大巨蛋。（圖／王惠美臉書）

▲大巨蛋。（圖／台北大巨蛋臉書）

今年是台灣棒球發展格外重要的一年，除了12強賽的奪冠推波助瀾外，台北大巨蛋的啟用所帶來的人潮與錢潮，讓各縣市政府對於棒球場地的投資熱情更加高漲。從過去多數縣市爭相追逐大型國際棒球場，到如今轉而聚焦巨蛋建設，地方政府的運動建設思維正經歷一場快速的變化，先從回顧過去地方政府對於大型國際棒球場的追求講起，無論是高雄澄清湖棒球場、嘉義市立棒球場等，這些球場在興建之初都承載著地方的希望，然而，除了公版外型喪失獨特性外，建設完成後的使用情況也並不如人意。例如，高雄澄清湖棒球場是南台灣最具代表性的戶外棒球場之一，該棒球場地理位置距離澄清湖棒球場僅半小時車程，兩邊的功能定位與服務範圍重疊，加上屏東未有自己的職棒主場球隊、目前各隊賽事安排除了本身主場有一定的場次，也會撥配一定的場次在台北大巨蛋，未來屏東這座國際型棒球能否確保有足夠的賽事與觀眾支撐運營，成為一個極大的未知數。相比之下，過去也已有許多人建議，屏東縣若能利用得天獨厚的氣候優勢，與高雄合作打造數個類似日本沖繩的春秋訓練基地，可能更符合棒球發展的長期需求。透過這樣的基地不僅能吸引國內職棒二軍與國外球隊進行秋、春訓，還能提升基層棒球的整體資源，也為地方創造額外的經濟效益。而在前一波大型國際棒球場的盲流後，緊接著是「巨蛋熱」迅速取代了這波風潮。台北大巨蛋的啟用，促使多個縣市地方政府紛紛拋出「孵蛋」、試圖複製台北大巨蛋成功模式的構想。例如這幾日看到最為社會大眾熱議的，或許就是彰化縣長王惠美「彰化孵蛋」構思，根據縣府規劃，彰化巨蛋將坐落於交通便利的彰化交流道特定區，期望能建設一座兼具棒球賽事與演唱會功能的巨蛋。然而，事實上，彰化的棒球基層發展早已面臨困境，例如三級球隊的訓練條件長期受到場地不足的限制，若如王惠美所說，要翻轉彰化棒球沙漠的現狀，或許應先將這巨蛋計畫的部分資源，優先用於建設符合賽事標準的基層棒球場，並且完善周邊設施，讓彰化先能夠為三級棒球提供更好的發展條件，再來談更一步的計畫，才不至淪落於只是在打高空。棒球的核心價值，從來不在於場館有多豪華，而在於是否能真正提升地方運動文化與基層發展水平，當過度集中資源於高調的巨蛋建設，勢必進一步壓縮基層體育的發展空間。基層棒球的場地維護、教練待遇保障與青少年培育計畫，亦才是台灣棒球運動的根本，如果基層場地持續老化、教練資源不足，甚至基層球隊因缺乏比賽機會而難以發展，那麼巨蛋的光鮮外殼又能為棒球發展帶來什麼實質助益？台北大巨蛋的成功無疑為未來第二座巨蛋的建設提供了靈感，但巨蛋建設的複雜性遠超想像，借鏡日本東京巨蛋的成功，離不開完善的市場規劃與多功能設計，這些成功案例的核心在於場館與地方需求的精準匹配，而非單純複製一座巨蛋的建設模式。無論是早先對於大型國際棒球場的追求，或是如彰化縣長這般未能先行解決基層需求，便盲目追逐巨蛋夢，恐怕又只是一場華而不實的政策浪費，最終造成地方財政更嚴峻的包袱。運動建設如同一般公共建設，都應以實際需求為核心，而非隨波逐流地追逐政策熱點。在棒球熱的當下，各縣市政府若想藉這波熱潮將棒球運動更加發揚，最首要的目標更應該是先將資源優先投入基層，完善場地設施，支持三級棒球隊的發展，並結合地方棒球文化，這才是真正符合運動發展規律的選擇。試想，光是一般民眾在社區之中都難以找到簡單KGB的空間，遑論要如何將棒球運動更加推廣普及？是以，在熱潮中保持冷靜，不盲目隨波逐流，務實地從基層需求出發，台灣棒球的未來發展才能走得更加穩固、長遠。