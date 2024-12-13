NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月13日賽程，只有3場比賽進行，焦點之戰上午8點30分由東區弱旅底特律活塞交手東區強權波士頓塞爾提克，活塞近10戰取得3勝7敗，塞爾提克近10戰收穫8勝2敗，雙方前一次交手是在11月5日，由塞爾提克以130:120擊敗活塞，此組合可說是強強對決十分精彩，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：活塞交手塞爾提克焦點之戰
📍比賽背景
「綠衫軍」在上一次對陣活塞，在開局就打出39:24的攻勢，但若扣除首節，活塞與塞爾提克可說是五五開，雙方單節比分差距都不超過5分，這次交手雙方勢必針對戰術上有更多研究，預期仍是一場大比分的比賽。
📍數據對比
塞爾提克場均得分120分（聯盟排名第3），活塞場均得分則是111分（聯盟排名第19）。
塞爾提克本季投籃命中率為45.7％（排名聯盟第19），活塞本季投籃命中率為46.4％（排名聯盟第14）。
📍雙方關鍵球員
塞爾提克：上一次雙方交手，塞爾提克缺少Jayson Tatum，仍靠著Jaylen Brown帶隊，與先發五人全隊得分上雙戰勝活塞，本場Tatum回歸，「綠衫軍」火力勢必更上一層樓。
活塞：本季活塞主控Cade Cunninham破繭而出，至今出賽21場皆為先發登場，場均上場35.9分鐘，拿下23.9分、9.4助攻、7.3籃板、投籃命中率45.5％、三分命中率39.3％的成績，是活塞今年的進攻與戰術核心，若想戰勝「綠衫軍」，勢必得更流暢地串聯隊友，才有獲勝機會。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：活塞VS塞爾提克 08:30
愛爾達ELTA.TV：國王VS鵜鶘 09:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
「綠衫軍」在上一次對陣活塞，在開局就打出39:24的攻勢，但若扣除首節，活塞與塞爾提克可說是五五開，雙方單節比分差距都不超過5分，這次交手雙方勢必針對戰術上有更多研究，預期仍是一場大比分的比賽。
📍數據對比
塞爾提克場均得分120分（聯盟排名第3），活塞場均得分則是111分（聯盟排名第19）。
塞爾提克本季投籃命中率為45.7％（排名聯盟第19），活塞本季投籃命中率為46.4％（排名聯盟第14）。
📍雙方關鍵球員
塞爾提克：上一次雙方交手，塞爾提克缺少Jayson Tatum，仍靠著Jaylen Brown帶隊，與先發五人全隊得分上雙戰勝活塞，本場Tatum回歸，「綠衫軍」火力勢必更上一層樓。
活塞：本季活塞主控Cade Cunninham破繭而出，至今出賽21場皆為先發登場，場均上場35.9分鐘，拿下23.9分、9.4助攻、7.3籃板、投籃命中率45.5％、三分命中率39.3％的成績，是活塞今年的進攻與戰術核心，若想戰勝「綠衫軍」，勢必得更流暢地串聯隊友，才有獲勝機會。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
| MATCHUP
| 時間
| Detroit
| @ Boston
|8:30 AM
|
| Toronto
| @ Miami
|8:30 AM
|
| Sacramento
| @ New Orleans
|9:00 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：活塞VS塞爾提克 08:30
愛爾達ELTA.TV：國王VS鵜鶘 09:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。