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國防部前部長李天羽上將12日清晨，因肺炎等併發症，於三軍總醫院病逝，享壽79歲。李天羽是前總統陳水扁的愛將，甚至在扁卸任前夕、政黨輪替前，還秘密「鐽震」公司，要在檯面下處理軍火買賣的事宜，結果引發極大爭議，李天羽也為此請辭國防部長，下台負責。李天羽歷任空軍總司令、參謀總長、國防部長，他在陳水扁擔任總統前就與扁熟識，在扁政府任內一路高升，因此還被稱為扁的頭號愛將。不過他在1996年擔任空軍總司令部政戰主任時，也涉入江國慶案。當時空軍作戰司令部福利站一名員工的5歲幼女被發現陳屍在福利站廁所後方的水溝內，且有遭性侵跡象，軍方調查後，鎖定士兵江國慶，江國慶因遭刑求後承認犯案，並寫下自白書，而李天羽只靠這封自白書，就宣稱破案。不過事後江國慶翻供，但1997年8月，仍遭槍決。江國慶案直到2011年才獲平反，江國慶獲判無罪。除了江國慶案外，李天羽在扁卸任最後一年的2007年5月21日接任國防部長，並奉扁命令秘密成立鐽震公司，直到2008年2月才被媒體揭發，國民黨質疑民進黨要成立白手套搞軍火生意，極力反對，李天羽為此下台負責。