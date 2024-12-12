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新任勞動部長洪申翰昨日公布勞發署公務員輕生調查報告，結果與引發眾怒的「立意良善」大不同，洪申翰在記者會上直言，「該公務員被交辦不可能任務，確實遭霸凌」。對此台灣民意基金會董事長游盈隆表示，重啟調查不再官官相護，讓真相大白，稍平息國人眾怒，或許這是史上第一次，政府在第一時間願公開認錯，選擇站在受害者這邊，追究相關人員的責任，表示這個政府神經還在，社會應予以肯定、鼓勵和讚揚，「這是一次成功的危機處理，並不多見」。勞動部重啟調查報告於昨日出爐，游盈隆表示，這是遲來的正義，家屬要的真相終於大白，距11月4日辦公室自殺整整38天。悲劇已經造成，一條寶貴的青春生命已無法挽回，犧牲能不能換來廣大社會的覺醒? 讓公務員犧牲有意義、有價值，是眼前更重要的事情。游盈隆表示，洪申翰上任17天，銜命快速回應社會期待，重啟調查不再官官相護，讓真相大白，撫慰家屬受傷的心靈，稍稍平息人民的怒火，認為這或許是史上第一次，政府在第一時間願公開認錯，選擇站在弱勢的受害者這一邊，追究相關人員的責任，表示這個政府神經還在，社會應予以肯定、鼓勵和讚揚，「這是一次成功的危機處理，並不多見」。游盈隆說，霸凌的現象在今日台灣相當普遍，或更公平地說，霸凌不是台灣獨有，凡是人類社會都會有，只是程度差別而已。自從勞動部霸凌致死案傳開之後，中央政府各部會陸續傳出霸凌的案例，從行政院院本部、衛福部、教育部、交通部、內政部、鐵路局、軍人、警察等等，不勝枚舉。游盈隆也提到，總統賴清德若真關心霸凌現象，應打鐵趁熱，現在就應該帶頭全面反霸凌，主動發起全民反霸凌運動，並且先從公部門做起，雷厲風行，不要虛應故事。要有與受難者同在的精神，與所有正遭受霸凌之苦的人民站在一起，朝建立反霸凌的公民文化大步邁進才對。這樣的施政才會讓人民有感。此外游盈隆提及，猶記行政院長卓榮泰日前向全民深深一鞠躬，表達歉意，並「要求各部會首長全面徹查機關內部，不容許再有霸凌行為。而已經被揭露的若干案件，要一周內完成調查，追究責任。」但時至今日，三個禮拜已經過去，行政院的反霸凌作為有何具體成效？社會都在等。最後游盈隆說，霸凌現象不僅僅出現在公部門，私部門也不惶多讓，受苦受難的人更多，反霸凌是政府早該去做，也做得到的事情，但不分藍綠當政，始終不當一回事，從現在開始，積極全面推動，亡羊補牢，未為晚也。