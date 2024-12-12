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勞動部勞發署公務員之死，讓職場霸凌議題引發熱議，為改善公部門職場環境，行政院霸凌通報平台預計將在明日正式上線，對此發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰也提出四點裁示，包括保護當事人隱私；各部會務必據實調查、說明清楚；速查速決，不能拖延；平台須取得社會公信力，不讓參與協力調查外部人力形象受到傷害，強調「通報平台會一直存在」。行政院會後記者會，李慧芝轉述卓榮泰在會中對於霸凌平台裁示，首先是透過流程的縝密規劃，務必要保護當事人隱私，否則會造成二度傷害；第二，各部會一定要據實調查、說明清楚，絕對不能讓外界感受到官官相護，也不能打擊無辜；第三，要做到速查速決，不能拖延；第四，平台機制須取得社會公信力，不讓參與協力調查外部人力形象受到傷害。卓榮泰也強調，通報平台會一直存在，讓受到傷害的人有保護機制，權利也能受到保障，往後也希望在努力建設國家的道路上可以繼續前進。人事總處也補充，各機關仍有既有的申訴管道，有同仁申訴後由人事總處進行列管，各機關收到申訴也要回報人總，並以調查一個月為限，最多只能再延長一個月，具名認證申訴會保護當事人隱私。