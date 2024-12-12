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韓國前法務部長、如今的祖國革新黨黨魁曹國，今（12）日遭最高法院駁回上訴，有期徒刑2年定讞，數日之內可能就將入獄服刑，即刻失去國會議員資格，且未來5年不得再參與競選，幾等於宣告曹國無望角逐新任總統大位。曹國被指控涉入子女升學舞弊並在事後妨礙檢方調查，官司纏訟5年，在韓國總統尹錫悅彈劾案表決前三審定讞，也讓被認為是尹錫悅政治死對頭的曹國，戲劇性地比尹錫悅提前入獄服刑。綜合韓媒報導，有著美國柏克萊大學法學學歷、曾在首爾大學法律系任教的曹國，原被視為是韓國政治新星，但在被前總統文在寅指派為法務部長後，曹國被爆出兩名子女升學舞弊及不當領取獎學金等醜聞，檢方更指控在案情曝光後曹國試圖妨礙調查，2019年以妨害公務、違反禁止不正當請託與收受財物法、濫用職權妨害行使權力等罪嫌起訴曹國。官司纏訟5年，曹國不僅失去法務部長的官銜，也失去大學教授的職務，但他自行創黨成為祖國革新黨的領袖，隨著祖國革新黨在國會中成為第二大在野黨，曹國的個人聲望回升，多次公開批評尹錫悅執政，被看好是潛在的新任總統有力候選人之一。然而，最高法院今日宣判，涉嫌子女入學舞弊與監察干預等罪名的曹國，有期徒刑2年定讞，並須追繳600萬韓元罰款。最高法院認定，檢方主張的共同正犯、間接故意、濫用職權妨害權利行使罪與瀆職罪成立的相關法律解釋，並未出現錯誤或判斷遺漏，駁回曹國上訴。最高法院宣判後，檢方表示將依法啟動執行程序。根據過往經驗，判刑確定後通常幾天內就會入獄執行。曹國即刻失去國會議員資格，且未來5年不得再參與競選，無法參加下屆總統大選。曹國曾因戒嚴局勢為由，請求延後宣判日期，但最高法院並未接受。判決出爐後，祖國改革黨一名官員表示，對法院的判決深感遺憾。