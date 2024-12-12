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▲中國一名娛樂博主指稱金秀賢在身旁有女伴的狀況下，還請經紀人上前詢問自己的網紅好友的聯繫方式。（圖／嫂嫂你別這樣微博）

▲爆料博主還說：「男的都是一個德性」，暗指金秀賢是渣男。（圖／嫂嫂你別這樣微博）

▲當時在現場的粉絲也出面解釋，表示音樂節人潮眾多，作為名人的金秀賢全程被圍觀，根本不可能存在上前搭訕的狀況。（圖／嫂嫂你別這樣微博）

韓劇男神金秀賢早年演出《來自星星的你》後爆紅亞洲，今年初又憑藉《淚之女王》再創事業高峰，是南韓炙手可熱的演員之一。不料日前金秀賢卻遭到中國「娛樂博主」爆料，指稱偶遇他帶著女友，同時還向該博主的女性友人搭訕、索要聯繫方式，聽聞對方只有微信，金秀賢還為此「特別下載」，此言一出立刻在中國論壇上發酵，直接掛上微博熱搜。中國一名娛樂博主，昨（11）日晚間在社交平台抖音上直播爆料，表示今年6月飛往韓國參加音樂節時，正好偶遇金秀賢帶著偶像女團的女友一起坐在隔壁的VIP包廂中。該博主指稱金秀賢在身旁有女伴的狀況下，依然頻頻盯著自己的網紅好友，不僅如此，直到演出快要結束時還請經紀人上前詢問女網紅的聯繫方式，聽聞對方沒有IG與Kakao Talk後，為了該女網紅當場急忙下載微信。消息一出立刻掀起熱議，「金秀賢 女網紅」的熱搜詞條也一路從昨日深夜掛到今（12）日中午，雖然少部分人認為無風不起浪，博主不會平白無辜的亂提到金秀賢，但更多粉絲則直言怒罵造謠：「好搞笑說他搭訕網紅有可能，但下載微信這個真的離譜到笑出來」、「所以現在是沒有證據全聽博主的扯蛋是嗎？」、「好搞笑音樂節上萬人圍觀，金秀賢還沒有那麼蠢」、「什麼照片、錄音通通沒有張口就給人扣帽子，現在造謠成本也太低。」目前該直播已經刪除，當時在現場的粉絲也出面解釋，表示音樂節人潮眾多，作為名人的金秀賢全程被圍觀，大方的他也絲毫不避諱粉絲的視線，一路親切的握手、打招呼，根本不可能存在上前搭訕的狀況。此外，所謂的「女團女友」其實是I.O.I的前成員林娜榮，兩人的經紀公司當時已出面闢謠情侶關係，事實並非該娛樂博主所說的「帶女友還搭訕網紅」。