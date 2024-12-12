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勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉嫌職場霸凌、濫用公款等貪瀆犯行，遭檢方約談後聲押。勞動部長洪申翰也重啟霸凌案調查報告，認定北分署員工輕生與謝宜容有關。這樣的調查結果並不讓人意外，但問題是，第二份的調查報告查得到的東西，為什麼第一份報告都避而不談？難怪外界會質疑，當時設下的停損點，就是查到謝宜容為止。謝宜容霸凌案會延燒迄今，不只是因為死了一名公務員，還因為勞動部官官相護，一開始竟稱謝宜容對下屬嚴厲，是立意良善。第二份報告一一列出謝宜容的惡行，包括退回資料45次、要求同仁在走廊跑步等等。這些行為難道謝宜容的直屬長官包括當時的勞動部長許銘春，都沒有耳聞？到底是縱容了謝宜容多久？接任許銘春的部長何佩珊雖然已經下台，但第一次的調查報告出爐時，竟還好意思說這是嘔心瀝血的報告，後兩任勞動部長麻木無能到這種地步，真的讓國人難以置信。謝宜容現已遭羈押禁見，但霸凌案該負責的，絕對不只謝宜容而已。洪申翰除了要還原霸凌案的真相，對於一路以來包庇、想吃案的官員，都要究責到底，而最關鍵的人物，當屬菊系大將、還盤算參選高雄市長的許銘春。許銘春身為前身勞委會創立以來任期最長的勞動主管機關首長，任期長達6年2個月，還有多少謝宜容們在許銘春勢力內盤根錯節，需要一一剷除，這都需要洪申翰大刀闊斧好好改革。希望勞動部還有救，還來得及重拾千萬勞工們對勞動部的信心。