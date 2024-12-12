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▲林美照透露，女兒5年前罹癌又復發，所幸在積極化療之下，如今已康復，讓林美照放下心中的大石頭。（圖／翻攝自林美照臉書）

70歲資深藝人林美照以「娃娃音」為特色闖蕩演藝圈，近年來鮮少有影視作品推出，先前也因2020年照大腸鏡，發現20多顆腫瘤，其中一顆還是原位癌，事後緊急動手術切除部位腸道，成功戰勝癌細胞，怎料近日林美照接受訪問透露，女兒陳相妤5年前證實罹患癌症，得知當下晴天霹靂形容：「天都要塌了」，原病情一度受到控制，沒想到近期又復發，令林美照憂心忡忡，對此，《NOWnews今日新聞》記者向林美照經紀人關心近況，不過截至截稿時間為止尚未得到回覆。據《三立新聞網》報導指出，林美照與女兒陳相妤感情相當好，曾形容女兒是「此生摯愛」，沒想到5年前女兒被診斷出罹患癌症，回憶起當時得知心情，宛如「覺得天都要塌了！」讓她甚至一度陷入憂鬱，不過好在女兒積極治療，病情逐漸治癒，沒想到近期女兒癌症又復發，「心好痛」林美照說著，而貼心的陳相妤為了不讓母親太過擔心，過程中千叮嚀萬交代不讓她到醫院探病，甚至還將探病的家人們趕走，心情肯定不好受。值得一提的是，同時林美照也在進行植牙療程，幾乎拔掉整口牙齒，一度產生容貌焦慮覺得自己「太醜」不出門，飲食只能吃流質食物，就連水果也都要打成汁才能吞下肚，治療過程十分煎熬，所幸如今雨過天晴，女兒也在化療後成功抗癌，林美照透露，其化療掉的頭髮都長回來了，目前也出院開始投入工作，表示母女間會用比較開朗、輕鬆的語氣關心對方，見面時絕對不會表現出擔心的樣子，否則會讓對方更煩惱。