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地緣政治變化也影響著台灣，中央銀行總裁楊金龍今（12）日出席演講，跨境支付系統除了涉及技術問題外，長遠來看，地緣政治議題持續發酵，對當前技術、政治、意識形態推動下，可能使全球形成個別地緣政治集團及金融支付體系。但他強調，台灣跨境支付不會因此被邊緣化。楊金龍今日出席財金公司年會就「跨境支付未來趨勢及台灣發展路徑」進行專題演講，他提到，隨著全球化發展，跨境支付愈顯重要，但當前跨境支付仍有改善空間，這也是為何G20將此列為優先解決的議題，包含全球75%交易在1小時內完成，全球各地或地區至少1家金融機構可以完成跨境大額支付交易，訂定統一揭露項目，以及降低成本等。同時，楊金龍指出，台灣過去已建立完整且穩健的支付清算體系，目前以SWIFT為核心的跨境支付通道運作順暢。並在國際對數位貨幣關注升溫時，也積極投入CBDC的研究與應用。此外，台灣同樣重視快捷支付系統（FPS）的升級及國際化，啟動跨境FPS互連計畫，採用國際標準，提升與全球支付體系的互通性，確保台灣的跨境支付基礎設施滿足當前需求，並具備未來彈性。楊金龍在演講中也特別提到地緣政治的挑戰，俄烏戰爭後，西方以SWIFT系統對俄羅斯施加金融制裁，促使俄羅斯、中國等國家推動替代性支付系統如BRICS Bridge，雖仍在初步階段，但潛在影響不容忽視。楊金龍認為，在可預見的未來，美元仍深具市場流動性、法治及避險地位等關鍵優勢，為全球支付體系的主要貨幣，SWIFT仍維持其全球性系統重要角色，強調我國銀行業均參與SWIFT，所有跨境支付交易都可透過此處理，台灣跨境支付不會因地緣政治而被邊緣化。楊金龍表示，台灣現行支付系統基礎設施健全完善，但為了持續優化、精進我國跨境支付，央行推動路徑將與全球同步，穩步進行CBDC研究試驗及推動FPS跨境互連方案的雙軌進行。並持續參與國際組織相關會議，為國際接軌做好準備。