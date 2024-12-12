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▲文瑾瑩（右）PO出與姐姐（左）的合影，表達出對離世姐姐的無限思念。（圖／文瑾瑩IG）

▲文瑾瑩日前出席活動時，因身材發福引發外界熱議。（圖／文瑾瑩IG）

南韓女星文瑾瑩（文根英）13歲時因演出由宋慧喬、宋承憲主演的電視劇《藍色生死戀》走紅，受封「國民妹妹」，然而她在2017年因罹患「急性腔室症候群」全面停工，經歷4次手術才免於截肢，直到近年來才逐漸復出螢光幕前。昨（11）日文瑾瑩突在IG發文哀悼已故的姐姐，令不少粉絲擔心起她的近況。文瑾瑩昨日在IG曬出與姐姐的合照寫下：「看來我還是不能離開姐姐，因爲沒能為你做的事情還有很多，所以有很多遺憾。」並表示自己真的非常想念對方：「妳先和奶奶快樂地待在那吧！等時候到了，我也會過去的，在那之前我會連姐姐的份更加努力活下去」、「真的很愛妳，我也真的真的真的好想妳。」字字句句透露出對姐姐無限的思念。貼文曝光後，瞬間引發許多粉絲關心，紛紛留言表示：「發生什麼事了呢」、「去世的姐姐是親姐姐嗎」、「希望姐姐能過得健康快樂」、「姐姐，我很擔心你，你的健康快樂比什麼都重要」、「照片中的兩人太美了」、「我們會一直支持妳的！」而據悉，文瑾瑩是家中的長女，文中的姐姐是她平時親近的朋友。文瑾瑩2017年曾被診斷出急性腔室症候群，她住院1個月、開刀4次，終於保住了右手，但身體狀況都大不如前，直到2019年才正式回歸。目前已經恢復健康的她，今年10月出席Netflix韓國驚悚劇集《地獄公使2》宣傳活動時，身形和臉型都和過往差異甚大，讓外界相當擔心她的身體狀況，而她事後也發文向粉絲報平安，表示身體狀況沒問題，但她正在努力減肥中，希望粉絲們不要擔心。