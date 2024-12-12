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2024年「第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，我國代表隊6位學生全數獲得金牌，國家總體排名我國獲得第二名，教育部長鄭英耀獲知好消息後也立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽由羅馬尼亞主辦，在51個國家（地區）、303名參賽學生中，我國代表隊6位學生全數獲得金牌，有一組選手同時獲得實驗金牌，國家總體排名我國獲得第二名。教育部表示，代表隊6位金牌獲獎者，分別為臺北市立建國高級中學張庭溱、桃園市私立康萊爾國民中學張凱全、臺中市立臺中第一高級中學范奕揚及許庭睿、國立嘉義高級中學王銓毅、國立臺南第一高級中學羅子堯。此外，臺中市立臺中第一高級中學范奕揚同學表現優異，同時獲得化學分科成績第1名、生物分科成績第1名、最佳理論獎、最高總分獎等四項個人獎。為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得103金17銀、2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽3金1銀2銅、13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第1名。本年度競賽我國選派6名學生，在國立臺灣師範大學理學院教師團隊培訓後，12月1日由呂國棟教授、呂家榮教授、張永達教授、傅祖怡教授、簡麗賢教師等人組成教練團，帶領學生前往羅馬尼亞參賽，當地12月11日下午（臺灣時間12月11日晚間)舉行閉幕暨頒獎典禮。為了增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後將至土耳其伊斯坦堡進行文教參訪，並預定於12月16日搭機返國。國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。國教署表示，將持續選訓學生參與，增加海外競賽經驗並拓展國際視野，期盼增加我國與各國科學教育發展的交流與合作機會。