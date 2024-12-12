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因勞動部公務員之死，讓外界再次關注職場霸凌議題，日前有媒體報導指出，行政院一名莊姓處長遭控涉及多起職場霸凌，包括言語羞辱並要求同仁不得報加班，對此行政院發言人李慧芝說明，匿名爆料難以掌握時間，當事人向媒體揭露能夠掌握資訊很少，媒體則反問都已知道姓氏不能啟動調查嗎？事件爆發至今已經過4、5天，李慧芝回應將會由11人所組成申訴評議委員會中3人因應處理，也證實至今尚未立案，坦言「仍在評估中」。日前有媒體報導稱行政院莊姓處長涉及多起職場霸凌，對此李慧芝說，匿名發布資訊部分，院內霸凌申訴部分有11人申訴評議委員會，匿名爆料會有3人因應，就匿名爆料去做了解，認為要立案調查，就會進到11人小組繼續調查，不需要成案仍會到申訴評議委員會備查。李慧芝說，匿名難以掌握時間，當事人向媒體揭露，因此能夠掌握資訊很少，為處理匿名爆料內容才有額外因應小組，基於去專業做處理。而媒體追問，報導於上周就已揭露該處長姓氏，怎麼會是不明確的申訴對象？ 李慧芝回應，將會由11人所組成申訴評議委員會中3人因應處理，也證實至今尚未立案，坦言「仍在評估中」。