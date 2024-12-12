勞動力發展署北基宜花金馬分署11月4日發生一名吳姓公務員輕生案，事後爆出，原來這位吳姓公務員長期遭受分署長謝宜容職場霸凌。勞動部11月19日公佈首次調查報告，但內容處處袒護謝宜容，引爆全民怒火，燒到連行政院長、總統都出來道歉，前勞動部長何佩珊因此下台。勞動部昨（11）日公開最新調查報告。《NOWnews今日新聞》整理兩份報告差異，供讀者檢視。
📍替謝宜容惡行開脫相關言論
➡️最初版本調查報告
要求上班時間內工作以外之跑步活動，雖關係人乙（指謝宜容）於訪談自承， 係為維護同仁健康，惟此舉會壓縮同仁工作時間，並使同仁遭受如不參加將會有不良後果之心理壓力。
另關係人乙陳述其指揮監督之方式，乃為提升同仁高二階思考、提升工作能力，在求好心切的情況之下，其目的為保護同仁，但其自承說話音量大、 情緒管控不佳，將深刻自我檢討。
關係人乙陳述， 面商乃係因重視民眾陳情，會加以指責係希望提高同仁能力及保護同仁，且對於表現好的同仁也不吝鼓勵，但其自承說話音量過大，爰近期已減少面商次數。惟此等過度要求行為，確實造成同仁受挫及受傷之沉重身心壓力。
關係人乙對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟其執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果。
📍謝宜容惡行
➡️最初版本調查報告
關係人乙如對公文或報告內容不滿意、未即時報告或回應時，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁之行為。
關係人乙要求主管隨時回應其Line訊息，特別是在下班或假日時間，若未即時回應，翌日即遭責問，造成同仁恐慌情緒。
同仁遭受退文後面商次數頻繁，面商過程亦未給予明確指示或支持，且言語間夾帶貶低，否認其工作能力之意，造成同仁受挫，深感身心壓力
➡️最新版本調查報告
同 仁及主管均會承受謝員持續性的怒罵、咆哮及責難，甚至有同仁當場被罵哭情形，其用詞包括「現在怎樣，有東西就好，是不是當長官是垃圾桶嗎?」、對主管表示「你不具主管特質」、「Troublemaker」
同仁及主管經常性承受謝員怒罵、咆哮、拍桌子、摔公文及持續性、不間斷且長時間的責難，加上事後的多次退稿、修改，讓相關同仁身心俱疲。
謝員要同仁在工作時間一起集合在走廊上跑步，擠壓同仁辦理日常工作之時間。
謝員曾於機場公務迎送場合，僅因接駁車到場接駁需要時間，承辦同仁讓謝員等待 5 分鐘，謝員即持續性責罵該名同仁，從機場一路罵到謝員抵達辦公室，同仁回家途中及回家後還持續遭受謝員以 line 語音電話檢討並責罵，造成同仁身心受創。
📍吳姓公務員輕生跟謝宜容有關？
➡️最初版本調查報告
對本次調查之訪談、匿名問卷意見回饋及相關事證，無法證明關係人甲有遭受長官職場霸凌情事。
本案關係人乙持續性之行為，對於同仁身心產生嚴重影響，對於機關之信賴有重大間隙，認定關係人乙涉及職場霸凌，且情節重大，建議依公務人員考績法相關規定， 予以議處。
➡️最新版本調查報告
吳員除工作業務量大，長期人力不足，加以 被指派難以達成之「智能就服專案」，使其遭受長期身心痛苦，並長時間 加班，而致工作負荷過重，導致睡眠之剝奪，未能獲得適度休息，而有身 心俱疲，甚至表達輕生之意念，吳員確實有工作負荷過重之情形，在綜合 相關事證後，吳員輕生與工作遭遇有關聯。
📍調查委員會成員
➡️最初版本調查報告
內部成員：勞動部政務次長許傳盛（召集人）、政風處處長周志信、勞動法務司副司長蔡寶安、人事處處長姜碧琳、勞發署副署長黃齡玉、 職業安全衛生署簡任技正葉錦堂。
勞動部公務人員協會成員：勞動部勞動法務司科長甘耀斌。
外部成員：勞動部員工安全及衛生防護小組外聘委員郭玲惠、勞動部員工協助方案諮商師曾沐臣。
➡️最新版本調查報告
內部委員：勞動部長洪申翰（召集人）、勞動部職業安全衛生署長鄒子廉、勞動部政風處長周志信。
外部委員：台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎、中原大學財經法律學系助理教授邱冠喬、臺大醫院環境及職業醫學部主治醫師杜宗禮、臺北醫學大學公共衛生學系教授陳叡瑜。
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➡️最初版本調查報告
要求上班時間內工作以外之跑步活動，雖關係人乙（指謝宜容）於訪談自承， 係為維護同仁健康，惟此舉會壓縮同仁工作時間，並使同仁遭受如不參加將會有不良後果之心理壓力。
另關係人乙陳述其指揮監督之方式，乃為提升同仁高二階思考、提升工作能力，在求好心切的情況之下，其目的為保護同仁，但其自承說話音量大、 情緒管控不佳，將深刻自我檢討。
關係人乙陳述， 面商乃係因重視民眾陳情，會加以指責係希望提高同仁能力及保護同仁，且對於表現好的同仁也不吝鼓勵，但其自承說話音量過大，爰近期已減少面商次數。惟此等過度要求行為，確實造成同仁受挫及受傷之沉重身心壓力。
關係人乙對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟其執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果。
📍謝宜容惡行
➡️最初版本調查報告
關係人乙如對公文或報告內容不滿意、未即時報告或回應時，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁之行為。
關係人乙要求主管隨時回應其Line訊息，特別是在下班或假日時間，若未即時回應，翌日即遭責問，造成同仁恐慌情緒。
同仁遭受退文後面商次數頻繁，面商過程亦未給予明確指示或支持，且言語間夾帶貶低，否認其工作能力之意，造成同仁受挫，深感身心壓力
➡️最新版本調查報告
同 仁及主管均會承受謝員持續性的怒罵、咆哮及責難，甚至有同仁當場被罵哭情形，其用詞包括「現在怎樣，有東西就好，是不是當長官是垃圾桶嗎?」、對主管表示「你不具主管特質」、「Troublemaker」
同仁及主管經常性承受謝員怒罵、咆哮、拍桌子、摔公文及持續性、不間斷且長時間的責難，加上事後的多次退稿、修改，讓相關同仁身心俱疲。
謝員要同仁在工作時間一起集合在走廊上跑步，擠壓同仁辦理日常工作之時間。
謝員曾於機場公務迎送場合，僅因接駁車到場接駁需要時間，承辦同仁讓謝員等待 5 分鐘，謝員即持續性責罵該名同仁，從機場一路罵到謝員抵達辦公室，同仁回家途中及回家後還持續遭受謝員以 line 語音電話檢討並責罵，造成同仁身心受創。
📍吳姓公務員輕生跟謝宜容有關？
➡️最初版本調查報告
對本次調查之訪談、匿名問卷意見回饋及相關事證，無法證明關係人甲有遭受長官職場霸凌情事。
本案關係人乙持續性之行為，對於同仁身心產生嚴重影響，對於機關之信賴有重大間隙，認定關係人乙涉及職場霸凌，且情節重大，建議依公務人員考績法相關規定， 予以議處。
➡️最新版本調查報告
吳員除工作業務量大，長期人力不足，加以 被指派難以達成之「智能就服專案」，使其遭受長期身心痛苦，並長時間 加班，而致工作負荷過重，導致睡眠之剝奪，未能獲得適度休息，而有身 心俱疲，甚至表達輕生之意念，吳員確實有工作負荷過重之情形，在綜合 相關事證後，吳員輕生與工作遭遇有關聯。
📍調查委員會成員
➡️最初版本調查報告
內部成員：勞動部政務次長許傳盛（召集人）、政風處處長周志信、勞動法務司副司長蔡寶安、人事處處長姜碧琳、勞發署副署長黃齡玉、 職業安全衛生署簡任技正葉錦堂。
勞動部公務人員協會成員：勞動部勞動法務司科長甘耀斌。
外部成員：勞動部員工安全及衛生防護小組外聘委員郭玲惠、勞動部員工協助方案諮商師曾沐臣。
➡️最新版本調查報告
內部委員：勞動部長洪申翰（召集人）、勞動部職業安全衛生署長鄒子廉、勞動部政風處長周志信。
外部委員：台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎、中原大學財經法律學系助理教授邱冠喬、臺大醫院環境及職業醫學部主治醫師杜宗禮、臺北醫學大學公共衛生學系教授陳叡瑜。