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▲台北市長蔣萬安表示，區塊鏈和Web3是打造智慧城市不可或缺的元素，盼更多年輕人擁抱Web3。（圖／記者鄭妤安攝影）

第三屆台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week）於今（12）日盛大登場，超過200位國際頂尖講者來台，更吸引6千人朝聖，黑客松獎金高達20萬美金，核心議題緊扣區塊鏈如何透過技術創新推動市場發展，結合5大倉庫打造5大亮點，引領Web3新潮流，台北市長蔣萬安也現身致詞，他表示，區塊鏈和Web3是打造智慧城市不可或缺的元素，盼更多年輕人擁抱Web3。本屆台北區塊鏈週由BuZhiDAO、Gen3 與TABEI聯合主辦，即日起至14日在台北松山文創園區展開為期3天的活動，以「 Onboard 」作為主題有啟航、帶領加入之意，盼透過每年固定於12月中旬舉辦的台北區塊鏈週活動，讓更多尚未接觸或還不熟悉Web3的大眾入門。台北區塊鏈週包下松山文創園區5大倉庫，打造Web3多元特色互動體驗展區，形成此次區塊鏈週的5大亮點。專替新手入門者量身打造的論壇，特邀多位重量級國際講者將帶來深入淺出產業基礎知識由贊助廠商及Web3創新項目和國際品牌帶來最新資訊。為沈浸式體驗區，包含幣圈IP企鵝Pudgy Penguin互動活動、Podcast Station現場直播，以及Rekt Drink Bar與台北美食市集，還有提供冰浴挑戰、台式按摩、女性美甲沙龍與現場DJ演出等多元體驗集結適合科技愛好者的 Tech Stage、專屬女性的Women’s Corner，以及數位遊牧工作區與VIP Lounge。：為開發者與創業者提供靈感與資源，設有白板協作區與特色休息區域如 Saga Lounge和Bonk Pet Park。本次特別於展間分眾規劃、讓參與者精準找到適合自己的族群，不論是初次參與者或是專業工作者，都能夠輕鬆地透過不同區域找到未來可能合作的夥伴，迅速建立起Web3人脈拓展網路。此次活動匯聚超過200位全球頂尖講者，包括來自Solana、Sui、Tron、Avalanche的領導者，展現區塊鏈行業的最新技術與未來趨勢，Solana與Sui也將分享生態系成長擴大的關鍵策略與成功經驗。2024台北區塊鏈週的核心議題將深入探討區塊鏈如何透過技術創新推動市場發展。活動涵蓋去中心化基礎設施、Web3 遊戲、實體資產（RWAs）、錢包創新及比特幣應用等多個前沿主題。台北市長蔣萬安於開幕儀式上致詞表示，台北區塊鏈週不僅讓更多人認識區塊鏈的應用，更吸引全球區塊鏈的專家、領導者、投資人聚集在台北，創造合作和交流機會。區塊鏈和Web3是打造智慧城市不可或缺的元素，希望這樣的活動能讓更多年輕人擁抱Web3，加速台北市成為亞洲Web3創新發展的重鎮。本屆重頭戲除了包括專題會議與黑客松活動，Binance、Immutable、YGG等產業巨頭論壇帶來行業領袖見解之外，BNB Chain、Solana、與Aethir等也提供超過20萬美元的黑客松獎金，吸引全球創新人才同台競逐，共同塑造Web3未來。