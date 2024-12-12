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全球經濟復甦速度不如預期，然而根據台灣電路板協會（TPCA）統計，台商電路板(PCB)全球產值在第3季仍穩健成長，海內外總產值達到新台幣2271億元，年增9.6%，主要受惠於電子消費品旺季、終端市場回溫、AI 基礎設施，以及低軌衛星市場需求。TPCA指出，台商PCB應用市場2024年第3季主要分布於通訊（37.0%）、電腦（21.8%）、半導體（17.7%）、汽車（11.4%）、消費性電子（8.0%）及其他（4.1%）。其中，半導體成長最為突出，受 AI晶片及高頻寬記憶體HBM需求帶動。通訊類產品則因低軌衛星及 AI伺服器所延伸的網路通訊產品需求，產值持續增長。雖然 PC 市場銷售低於預期，但 AI 伺服器與一般伺服器的需求支撐了電腦應用類別的產值成長；汽車產業受前兩年快速回補庫存的影響，加上需求減弱及基期效應，成長動能逐季減弱。在PCB 產品方面， HDI板受伺服器、高頻應用之ADAS及低軌衛星需求驅動，亦呈現不錯的成長。多層板依然以AI為主要成長引擎，以及延伸基礎建設所需之網通產品，因架構的升級或用量的提升，帶動了多層板規格與需求的增長。展望第4季，受到蘋果手機銷售不如預期、地緣政治不確定性高等影響，市場、供應鏈偏向於保守觀望，預計第4季全球產值為2090億元，較去年同期衰退1.2%；2024年全年產值則預估將逾8083億元，較去年成長5.0%。看向2025年，AI Edge端規格的提升，受惠的PCB廠商將會更多；此外，通膨壓力的減緩，預計將推動全球的消費支出優於2024年，整體而言，2025年台商總產值有望達到8541億元。美國大選後，全球關注川普新政對全球電子製造業的影響。TPCA表示，政策衝擊至今雖尚未明朗，但預估「美國優先」主張，將以關稅壁壘促使製造業及工作機會回流美國，並可能對中國採取更強硬立場，以減少貿易上的依賴。因此，電子零組件海外擴廠的規模與速度可能由保守轉向積極，並讓EMS與零組件供應鏈將更重視美國的投資。對於台商PCB企業，訂單上仍以美系客戶為主，雖然在中國製造的份額仍超過6成，但台灣廠區持續投入高階製程，同時隨著2025年東南亞新產能陸續開出，有望降低地緣政治風險。總結，從2024年前三季台廠PCB的整體表現來觀察，在地緣政治與同業競爭的複雜局勢下，雖然主流終端產品銷量成長趨緩，壓抑了整體產值的增長，但仍有成長動能集中於少數應用產品，反映出部分台廠已在高階市場展現實力。