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▲鄭功進要求台中市長盧秀燕重組胡志強時代的府會棒球隊。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.12）

中華隊在世界12強奪冠後，台灣全民瘋棒球，台中市民進黨議員鄭功進今天穿前市長胡志強時期的府會棒球隊服，要求市府重組府會棒球隊，展現台中發展國球的決心，順便強迫官員們減重。盧秀燕則舉勞發署前北分署長謝宜容逼同仁跑步，遭勞動部認定霸凌一事，強調市府同仁想從事哪種休閒娛樂，應該要尊重，不能強迫。民進黨市議員鄭功進今天（12）日質詢時穿上9年前府會棒球隊的服裝，批評盧秀燕上任6年對棒球不聞不問，看不到她大力推廣棒球。盧秀燕反駁，洲際球場就是她當立委時爭取興建，昨天議會質詢結束後，她還趕回市府表揚U-12亞洲少棒錦標賽冠軍三名台中市籍選手與教練。鄭功進與林祈烽、施志昌、楊典忠等議員走到官員席，要求盧秀燕在棒球上簽名、承諾重組府會棒球隊，盧秀燕頻頻推辭、表示會後再研究。鄭功進調侃這些年官員逐漸有份量，還對盧秀燕說「我們倆同年，你也開始橫向發展，再不運動不行」，邀她透過府會棒球隊聯誼一起減重。盧秀燕不願簽名，直說「我們會後再商量」，並表示市府同仁想從事哪些休閒娛樂，應該尊重意願，不要強迫，更不要強迫跑步，她說「勞動部已經發表報告，有一名分署長強迫同仁跑步，就是霸凌」。