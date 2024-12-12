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▲據悉，徐培菁前夫是民進黨前副秘書長黃建嘉。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）

被譽為「最美董座」的徐培菁曾任台灣電子競技聯盟董事長，因涉入九州博弈集團案，11日出庭應訊，認了暗槓九州集團總裁陳政谷送給刑事局前戰將林明佐、價值258萬元的71年麥卡倫威士忌，徐培菁背景、前夫是民進黨前要角黃建嘉都被挖出。媒體報導，她曾向友人自曝，被九州集團以年薪2000萬挖角，「」。45歲的徐培菁11日一頭微捲長髮，身穿細格紋西裝外套、白色合身西裝褲，腳踩PRADA白鞋出庭。對檢察官將她塑造成「美人計」，利用林明佐洩密，徐培菁當庭駁斥這是對她的侮辱。據了解，徐培菁曾當過電視台社會線、政治線記者，曾以採訪的方式體驗整形，離開媒體後創立葳群廣告，一度參與華義國際經營。徐培菁的前夫黃建嘉是民進黨前副秘書長，黃建嘉今年9月接任中華電信子公司中華投資總經理，變身財經界人士。徐培菁2016年接任台灣電子競技聯盟董事長，2017年她在高雄舉辦《英雄聯盟》大型國際電競賽事打響第一炮，讓周邊飯店住宿、計程車載客率全都提高，連夜市、小吃攤、飲料店等業者的荷包也賺得滿滿。不過，徐培菁在2020年辭去台灣電子競技聯盟董事長，2022年改任陳政谷捐助成立的翔谷慈善基金會董事長。未料，今年5月，林明佐涉嫌勾結九州博弈集團而被收押禁見，與林明佐交往中的徐培菁同列被告。《TVBS》先前報導，徐培菁4年前就曾跟朋友說，被九州集團以年薪2000萬元挖角，她加入後曾幫老闆煮了一頓晚餐，就獲得1公斤的金條當禮物。