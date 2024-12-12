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▲小S（左）好奇詢問孫安佐與孫鵬之間的故事，沒想到引來一陣尷尬。（圖／東森綜合台提供）

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐，近日登上由小S（徐熙娣）和派翠克一同主持的綜藝節目《小姐不熙娣》，與梁赫群、孫國豪、余祥銓、葛宸羽暢聊「星二代圖什麼？你們現在真好，我們過去很辛苦！」孫安佐自爆在國中時期曾「扁女生」，引發現場一陣驚呼，更直言：「那是因為她先扁我啊！」還鬧到雙方家長到學校對簿公堂。孫安佐近期在《小姐不熙娣》中，分享國中的事情，坦言自己曾「痛扁女同學」，讓眾人驚呼：「扁女生不太好吧？女生怎麼可能扁得了你！」孫安佐回應，「那是因為她先扁我啊！」並還原起事件經過，表示當時午休時間，女同學突然拿筆往他頭上砸，他傻眼之餘也下意識的揍了對方肩膀，雙方家長都被叫到學校，卻再度吵成一團。當小S談起孫鵬和孫安佐之間，是否有溫馨的故事可以說？孫安佐思考了一下才開口喊道：「算了，那更難講。」讓全場瞬間捏把冷汗。不過孫安佐解釋，其實父子兩人相處本來就不太會分享彼此內心話，平平順順的過日子即可。小S坦言，她在錄影前才看到孫安佐的受訪畫面，認為：「他談吐超級正常。」對此孫安佐表示：「我其實也是有很理性的一面，只是我覺得平常沒有必要這麼理性。」坦言展示出瘋狂面貌的他，也是因為想活得開心，是自己的一部份，更透露，自己其實沒有在關注其他星二代，因為都把精力放在自己在乎的事情上，像格鬥、軍事等等。