我是廣告 請繼續往下閱讀

深陷戒嚴風波的韓國總統尹錫悅，今（12）日早上發表全國電視講話挑明立場，否認緊急戒嚴是內亂，明白表示不會自行辭職。此舉也激怒執政黨國民力量，雖然黨內仍有不同聲音，但支持尹錫悅的力道大減，韓國國會12日通過金建希特檢法，任命獨立檢察官調查金建希所涉爭議，部分執政黨國會議員也予以支持。尹錫悅若鐵了心要護妻，是否會動用否決權受到矚目。根據《朝鮮日報》報導，金建希女士特檢法以282名出席議員中195票贊成、85票反對、2票棄權的結果獲得通過，部分執政黨國會議員投下贊成票，另有兩位執政黨國會議員投下棄權。這已是韓國國會第4次通過金建希特檢法，但前3次都被尹錫悅動用否決權撤回，在國會重新表決中被否決。尹錫悅是否會再次行使否決權，是否會由此引發朝野對立，成為韓國國會政治攻防的另一重要看點。同時，旨在調查尹錫悅發布戒嚴事件中是否涉及內亂罪的「尹錫悅內亂普通特檢法」也於今日在國會通過，「尹錫悅內亂普通特檢法」同樣獲得部分執政黨國會議員支持。