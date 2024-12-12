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▲金州勇士今（12）日在客場以90：91不敵休士頓火箭，比賽最後3.5秒的關鍵罰球吹判，讓火箭終結1758天不勝勇士、跨季15連敗的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

NBA盃4強淘汰賽落下帷幕，Jalan Green致勝罰球，讓休士頓火箭復仇金州勇士，晉級四強。兩組對戰組合出爐：東區公鹿對老鷹；西區雷霆對火箭。這場比賽勇士本來大有機會可以晉級，然而Stephen Curry關鍵時刻的出手選擇大有問題，給了火箭留下逆轉機會，成為在爭議判決前的一次關鍵回合。這場比賽最後最後77秒勇士還領先6分，但隨後火箭展開反撲，後衛Fred VanVleet|命中三分球，中鋒Sengun上籃得分，讓他們追到剩下1分。之後勇士主將Stephen Curry選擇在最後11秒出手後撤步三分，這一球被對位到沒有投進。在混亂中，球權來到Jalen Green手上，Jonathan Kuminga對他犯規，火箭靠著2次罰球獲得勝利。Alperen Sengun上籃得分後，比賽還有27秒，換言之勇士消耗完所有時間，比賽會只剩下3秒。但勇士最後一擊沒有太多部屬，讓Curry在對位Dillon Brooks防守的情況下，後撤步投出一記三分球，這個時候比賽時間剩下12秒，他的進攻時間還有9秒，於情於理該考慮再壓一些時間。當然火箭如果能抓到籃板，還會有一些時間最後一擊，但時間將不利於他們。而且若出現此役最後階段的情況，所有人搶成一團、誰都沒辦法控制球權，比賽很可能會直接結束，獲利者會是勇士這邊。可能Curry會想，火箭無論如何都還可以再攻一波，所以他覺得自己這一球要以自己舒服的節奏出手、以「球進」為優先考量。然而這種選擇風險就很大，就算Kuminga沒有犯規，火箭也有充足的時間反打一波。勇士這一季進攻更講球團隊運作，戰術簡單化、壓縮更多球員自主發揮空間，來追求紀律性和戰術成功率。對於他們目前以年輕球員和新同學為主的陣容，這是必要的調整，但可能也和王朝元老們習慣的那一套打法有些不同，讓Curry等人會感到有些制肘。所有超級球星都需要自由發揮空間，Curry也是如此。但是勇士隊如今需要打得更嚴謹，不只是因為如今他們沒有這麼多容錯空間，也是因為Kuminga等人需要老將做出表率，建立正確的打球觀念，才能在賽季中突破成長。