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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警戒嚴後又解嚴，引發韓國社會不滿聲浪。韓媒指出，在尹錫悅宣布戒嚴的3小時前，他曾下令要控管向來與他關係緊張的《MBC》電視台，這紙命令由尹錫悅親筆寫下，要求掌管《MBC》在內的多家機構，還列出不少知名媒體人士作為逮捕對象。尹錫悅於當地時間12月3日晚間10時25分緊急宣布戒嚴令，並頒布包括禁止政治活動和媒體管控在內的六大禁令，韓國軍方更在戒嚴令頒布後迅速封鎖國會大廈進出，而《MBC》則持續透過網路直播現場情況。在戒嚴令當中，尹錫悅要求所有媒體和出版物必須接受戒嚴軍控制，違反命令者戒嚴軍可以在沒有逮捕令的情況下逮捕與處決違反命令的媒體人士。《MBC》電視台指出，尹錫悅在宣布戒嚴令前，曾於當晚7時30分召集警察廳廳長趙志浩及多名高層進行閉門會議，並親筆寫下戒嚴命令，要求掌控包括《MBC》在內的多家機構，並列出多名媒體人士作為逮捕對象。這段證詞是因參與控制國會而遭限制出境、後遭逮捕的警察廳廳長趙志浩的陳述，他還供稱尹錫悅當時在1張A4紙上寫下長達10行的戒嚴相關命令，計畫掌握的10多個機構與逮捕對象，長期與尹錫悅不合的《MBC》國營電視台也在名單當中。這意味若戒嚴狀態持續，尹錫悅就能掌控《MBC》的報導內容，戒嚴軍更可在沒有逮捕令的情況下就能逮捕和處決違規人士，報導也提到過去尹錫悅已經採用多種方式「卡MBC」，例如禁止該媒體採訪團乘坐總統專機、動員司法機關對MBC的大股東「廣播文化振興會」施壓等。