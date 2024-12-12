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▲理想混蛋×芒果醬合體「超●理醬混芒哈哪？」演出《離開的一路上》。（圖／MOJOIN提供）

▲MOJOIN《看你聽的》 — 愛的A面：芒果醬×左久樂×虎練斗×李柏青，共譜青春愛情與社會現實的碰撞。（圖／MOJOIN提供）

▲MOJOIN《看你聽的》 — 愛的B面：理想混蛋×盧卡斯×晨羽，聯手譜寫情感張力與文化內涵。（圖／MOJOIN提供）

▲MOJOIN×理想混蛋×芒果醬×熱血圓夢團「真的混蛋」舉辦百人演唱會。（圖／MOJOIN提供）

橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN去年推出5大樂團《看你聽的》企畫入圍金漫獎「跨域應用獎」，今（12）日宣布再推《看你聽的》企畫第二彈「愛的A面、愛的B面」，聯手人氣樂團芒果醬 Mango Jump與理想混蛋 Bestards，和漫畫家左久樂、虎練斗、盧卡斯及小說家李柏青、晨羽，深入剖析歌曲中的青春熱血與細膩情感。本次企畫以錄音帶AB面比喻愛情的多面性，跨界結合音樂、漫畫與小說打造雙重感官創作，找尋屬於自己的那一面。此外，MOJOIN攜手音樂串流平台KKBOX推「人間『樂』老給我籤」趣味娛樂體驗，更與影音創作團隊哈哈台打造哈哈熱血圓夢團「真的混蛋」舉辦百人限定演唱會，開展原創IP與娛樂結合的新玩法！完成作品閱讀與指定任務還有機會抽Marshall耳機等好禮。「愛的A面」選用龐克風格樂團芒果醬3首歌曲《小紫 aka 給我錢》、《我喜歡你》及《再見電影院》，以其兼具幽默、青春氣息與社會寫實的音樂特質，透過漫畫小說帶領讀者在輕鬆氛圍中，反思歌曲背後的議題。改編漫畫由知名漫畫《復仇要冷冷端上》漫畫家左久樂與漫畫家虎練斗創作《愛的A面—芒果醬Mango Jump樂團精選》，結合其幽默詼諧風格及細膩的人物刻劃，將3首歌曲交織成男女主角搞笑相遇、青春互動與悲傷分別的台式浪漫故事。改編小說《小紫》則由擅長推理與人性觀察的小說家李柏青撰寫，將3首歌曲游走在理性與感性間的日常生活矛盾與情感糾葛，鋪陳得緊湊而深刻。以民謠流行樂團理想混蛋3首溫暖療癒歌曲《我反芻著你留下的寂寞》、《滯留鋒》與《離開的一路上》為靈感組成「愛的B面」，將饒富情感張力的音樂作品以細膩的敘事語言描繪愛情、成長與失落，詮釋聽眾在每個音符間的內心共鳴。改編漫畫《愛的B面—理想混蛋Bestards樂團精選》由「金漫獎－年度漫畫獎」金獎得主盧卡斯操刀，結合其對台灣文化的關注及豐富的音樂MV製作背景，完美呈現理想混蛋音樂所呈現的情感深度。改編小說《離開的一路上》則由具暖淚系青春愛情天后美譽的知名小說家晨羽執筆，故事聚焦於愛情中的告別與自我成長，溫暖地勾勒情感的細微脈動。結合原創與科技，MOJOIN聯手KKBOX打造「人間樂老」抽數位靈籤，只要告訴樂老你的戀愛煩惱，就能搖一支籤、聽一首歌，讓「樂老」用歌詞指引你的愛情方向，找到自己專屬的愛情運勢箴言與心靈旋律，凡於活動期間完成指定任務還有機會抽iPhone 16！此外，MOJOIN也與哈哈台聯合推出特別企畫，頻道主持人蓋瑞、傑尼化身追夢高中生組成哈哈熱血圓夢團「真的混蛋」，由芒果醬與理想混蛋作為音樂指導，更驚喜合體為「超●理醬混芒哈哪？」登台開唱，與百位粉絲譜寫屬於年輕世代的熱血樂章。MOJOIN以全新的跨界饗宴，將音樂、漫畫與文學巧妙融合，展現愛情多面性的動人光影，更以突破傳統框架的敘事方式，拓展原創IP內容產業的無限可能。