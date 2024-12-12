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▲▼迪麗熱巴近貌被盛讚「小小的臉上全是五官」，視覺相當懾人，美的令人屏息。（圖／嘉行迪麗熱巴工作室微博）

新疆尤物迪麗熱巴入行11年，一張如洋娃娃般的五官被日本人盛讚是「中國頂級美女」，戲劇代表作有《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》等，擔任遊戲實境節目《奔跑吧》班底後，人氣更上一層樓，即便沒有刻意往海外發展，依然紅遍兩岸三地。日前熱巴出席公開活動，疑似瘦了一圈，被形容「整張臉都是五官」，引發熱議。迪麗熱巴上週以Dior全球品牌大使身分，現身上海參加聖誕點燈活動，她盤著一頭法髻，穿鐵灰色蕾絲高腰洋裝，露出一雙纖細手臂，令人驚異的是容顏變化，天生就有一張巴掌臉的熱巴，體態似乎變瘦，連帶雙頰變得更尖，深邃五官顯得突出許多，加上眼妝較為誇張，讓她五官精緻度加乘，撼動視覺。點燈儀式的現場照在微博瘋傳，網友對於迪麗熱巴的長相議論紛紛，「迪麗熱巴小小的臉上全是五官」關鍵字衝上熱搜，「神來了」、「我天哪，一張臉上全是五官」、「身材比例好好，好精緻」、「我們小巴巴近（劇）組就會瘦一點，自律女演員就這樣」、「好牛的臉，真的就是高級呀」、「五官驚人」、「被美的倒吸一口涼氣，下輩子我用這張臉」、「每個角度都好看！」