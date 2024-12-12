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▲志田千陽的「凸槌」時刻，在比賽中她因為下場去綁頭髮，而因此吃下一張黃牌。她在被裁判叫過去時還一臉不知怎麼回事的表情，看到對方舉起黃牌，才苦笑出來，表情全被鏡頭捕捉住。（圖／美聯社／達志影像）

BWF世界羽聯年終總決賽11日在中國杭州正式開打，今（12）日賽程繼續進行，本次女單我國名將戴資穎和中國好手陳雨菲雖未參加，但「F4」中韓國世界球后安洗瑩和日本世界第4的「小馬達」山口茜仍相當活躍。今天兩人進行了一場頂尖對決，激戰3局之後，山口以總局數2：1贏球，拿下重要一勝。而在女雙賽場方面，日本志田千陽／松山奈未今天輸球，但志田綁頭髮吃下一張黃牌的畫面，意外成為今天賽事最受矚目的一刻。兩人過去生涯交手山口茜以13勝11敗佔優，但有一些吃到安洗瑩生涯前期尚未進入巔峰期的紅利。上一次對戰是在8月的巴黎奧運會上，當時安洗瑩大戰3局逆轉擊敗山口茜，後者剛剛傷後復出，比賽後段似乎有些氣力放盡。今天兩人再度交鋒又是殺得昏天黑地，首局山口茜以22：20先拿下，安洗瑩第2局則以21：17扳回一城，決勝局山口茜頂住壓力，9：9之後連下3分取得領先優勢，局末連得4分終結比賽，取得勝利。有趣的是，山口茜在世錦賽、年終總決賽、全英賽等幾個重要的比賽從未輸過安洗瑩，正處於7連勝當中。但是最重要的奧運戰卻落敗了，也斷了金牌夢。今天女單的另一場比賽是「中日大戰」，大堀彩以2：1擊敗中國王祉怡。▲安洗瑩在羽球年終總決賽不敵山口茜。（圖／美聯社／達志影像）在女雙賽場方面，志田千陽和搭檔松山奈未昨天以2：1擊敗馬來西亞組合陳康樂／M·蒂娜，今天則是以0：2輸給中國的劉聖書／譚寧，目前小組賽1勝1敗。志田千陽過去以亮麗外型被外界封為「最美女雙」，這次總決賽她在晚宴上再次成為焦點，仙氣十足的晚禮服受到全場矚目。不過在場上她也有「凸槌」時刻，在比賽中她因為下場去綁頭髮，而因延誤比賽吃下一張黃牌。她在被裁判叫過去時還一臉不知怎麼回事的表情，看到對方舉起黃牌，才苦笑出來，表情全被鏡頭捕捉住。