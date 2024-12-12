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▲張庭直播情緒失控，爆哭喊自己也是有家庭的人，一路走來也很不容易。（圖／翻攝自微博）

明星夫妻張庭、林瑞陽在大陸的微商事業2021年以涉嫌傳銷，賺取暴利被當局認定違法，遭沒收不法所得加罰款100多億元台幣，並凍結88.8億元資產和96套房產，但去年10月案件已經被撤銷，張庭也重新開始直播帶貨，12月10日賣廚具，7小時就達到人民幣267萬（約11,95萬新台幣）的營收，張庭也在直播中爆哭，「我也不容易啊！」張庭和林瑞陽的案件已經被撤銷，兩人終於可以動用自己的財產，除了開始會分享出遊的照片之外，張庭也重新做起直播帶貨的事業，根據陸媒報導，張庭的帳號9月開始恢復直播，12月初開始帶貨，5日直播帶貨化妝品，僅賺取159元人民幣（約台幣711元），她不屈不撓，在12月10日賣鍋碗瓢盆，營收高達267萬人民幣（約11,95萬新台幣）。張庭在直播中忍不住淚崩，「這一哭讓許多大陸網友湧入留言，「就這兩口子面相和過往的劣跡，想不通怎麼還會有人相信」、「她的錢幾輩子都用不完，可還是要出來繼續割韭菜，這堅韌的精神令人佩服」、「張庭當年演劇的時候真好看，果然還是直播更輕鬆」。