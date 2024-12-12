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▲香味海產粥因為有爆滿的各式海鮮好料，受到在地民眾喜愛。（圖／翻攝Google 評論）

高雄七賢路上經營20年的「香味海產粥」，是當地人氣排隊名店，最盛時期是從一個店面一口氣增設到共三個店面，但是最近驚傳「香味海產粥」無預警歇業，臉書粉專上顯示「我們永久停業囉」，讓許多在地民眾感到驚慌與惋惜。「香味海產粥」地點在高雄七賢路近和平路口，當初創立時還兼賣酥炸臭豆腐，因為生意相當好，能從小小一個店面做到後來拓展到有三個店面，而招牌海產粥也從最早的每碗90元上下賣到現今185元，另又有味噌湯頭口味的海產粥，因為海產粥一直以來都是滿滿1大碗料多到爆炸，包含蝦子、蚵仔、蛤蜊等，因此受到歡迎。而當年酥炸臭豆腐也是招牌菜色之一，但是因為實在太臭而頻頻被鄰居抗議，所以後來乾脆停賣臭豆腐。近年海產粥價格則連翻漲，仍嚇不跑客人，且附近不好停車，老顧客都甘願冒險違停也要下車品嚐或外帶。如今「香味海產粥」除了在臉書粉專上顯示「我們永久停業囉」，Google店家已被標示「永久歇業」，據傳老闆還在私人臉書上傳拆招牌影片「宣告退休」，不少朋友祝福他「好好享受人生」。至於停業的真正原因，高雄在地知名美食部落客「捲捲＆土豆拿鐵」則在臉書粉專提到，香味海產粥在一周前已悄悄停業，聽說是老闆想退休。