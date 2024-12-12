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美國媒體《Bleacher Report》近日評選2000年至今，最具影響力的25位體壇人物，NBA看板球星LeBron James、Stephen Curry攻佔前二，而榜單中唯二亞洲人是鈴木一朗和大谷翔平。美媒表示此份榜單透過內部編輯團隊投票產生，並對以下因素進行綜合考慮，包含對所屬運動的革命性影響、場上表現和成就、社會活動、商業成就、慈善事業、媒體及全球影響力等，因此除了選手還有教練上榜。James被列為榜首，生涯拿過4次NBA總冠軍、4次MVP、20度入選NBA最佳陣容，從2003年活躍至今，居次的Curry同樣拿過4次總冠軍、2次MVP、10度入選NBA最佳陣容，從2009年活躍至今，開創三分球世代，此外，包含Kobe Bryant以及女籃Caitlin Clark 在內共有6名籃球運動員上榜。此份榜單多為美國人，大谷翔平和鈴木一朗是唯二亞洲人，前者排第12，生涯拿過1次世界大賽冠軍、3次MVP，今年成為史上首位「50轟50盜俱樂部」成員，是現今大聯盟最大咖的國際球星，而退役的前輩鈴木一朗則排第20，並看好他在2025年進入名人堂。1. LeBron James（美國，NBA）2. Stephen Curry（美國，NBA）3. Tom Brady（美國，NFL）4. Tiger Woods（美國，高球）5. Lionel Messi（阿根廷，足球）6. Kobe Bryant（美國，NBA）7. Serena Williams（美國，女子網球）8. Simone Biles（美國，女子體操）9. Cristiano Ronaldo（葡萄牙，足球）10. Colin Kaepernick（美國，NFL）11. Nick Saban（美國，美國大學橄欖球史上最偉大教頭）12. 大谷翔平（日本，MLB）13. Bill Belichick（美國，NFL傳奇教頭）14. Roger Federer（瑞士，網球）15. Caitlin Clark（美國，WNBA女籃狀元）16. Michael Phelps（美國，游泳）17. Barry Bonds（美國，MLB）18. Patrick Mahomes（美國，NFL）19. Peyton Manning（美國，NFL）20. 鈴木一朗（日本，MLB）21. Usain Bolt（牙買加，短跑）22. Allen Iverson（美國，NBA）23. Shaquille O'Neal（美國，NBA）24. Tony Hawk（美國，滑板）25. Sidney Crosby（加拿大，NHL）