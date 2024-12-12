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▲台中市長盧秀燕說，把每一次考驗當作成長茁壯的機會，就會「越打越旺」。（圖／台中市政府提供，2024.12.12）

立委陳玉珍6日在立法院衝突中襯衫遭扯破，綠委吳沛憶及黃捷猛酸「脫衣求碰瓷」，多位國民黨台中市議員今穿背心、運動內衣力挺陳玉珍、痛批民進黨羞辱女性。市長盧秀燕有感而發說，當政治人物非常、非常的辛苦，機會也比別人多，自己從政30年，把每一次考驗當作成長茁壯的機會，「所以有人開玩笑，說我越打越旺」。國民黨台中市議員楊大鋐、張彥彤、邱愛珊、黃佳恬、陳文政、吳呈賢、吳建德今（12）日聯合質詢時穿運動背心、運動內衣，呼應國民黨女立委們挺陳玉珍的行動，前陣子被痴漢騷擾的黃佳恬露出小肚肚伸張衣著自主權，還喊話吳沛憶與黃捷「女人何苦為難女人」。盧秀燕答詢時有感而發，表示早年若發生性平事件，被害女性常被指責服裝暴露引誘犯罪，現在有了《性平法》，如果還要把犯罪事件與女性穿著過度連結、漠視身體自主權，不光是觀念落後，還會有法律問題。黃佳恬稱盧秀燕在議會總質詢期間受盡污辱霸凌、挺過槍林彈雨，根本是「18銅人」，她笑回「我不是18銅人啦」！官員備詢時被羞辱，屬於霸凌還是議員正當行使監察權，法律上很難界定。但她認為不經一番寒徹骨，哪來梅花撲鼻香？自己將每次考驗視為成長茁壯的機會，「所以有人開玩笑，說我越打越旺，那是因為我比較有正面的思考」。盧秀燕說，自己從政30年，知道「政治人物非常、非常的辛苦」，但機會也比別人多、能受到社會矚目與支持，因此更應該自我要求，譬如可以激烈爭論，但不要人身攻擊，應該為孩子和社會做好示範、不要起負面引導作用。