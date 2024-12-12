日本LIXIL驪住集團將於12/12-12/15台北國際建材展展出旗下全系列品牌商品，提供您最完善的『住生活』方案，以創新再進化為主題，推出一系列全新商品，包括日本百年衛浴品牌 INAX的黑色全瓷全自動電腦馬桶SATIS G、德國頂級衛浴GROHE SPA客製淋浴商品以及今年甫上市、融合日式收納與歐系設計的NEW RICHELLE廚具，另外還有可調節溼氣、排除異味的INAX磁磚以及多樣年輕設計的美國衛浴品牌American Standard。
現場最大看點是獨家引進台灣的LIXIL日本原裝進口整體衛浴，依照台灣在地住宅特性、民眾衛浴使用習慣等重新設計，以台灣衛浴主流三合一(淋浴、馬桶以及面盆)的整體衛浴設計，具體展現LIXIL首倡LIVING(住)、LIFE(生活)，兩者相乘而生的高品質『住生活』價值觀，以提供全方位住家建材、住宅設備，以成就完整的居家舒適生活圈為目標。
2024台北國際建築建材暨產品展 參展資訊
日期: 2022/12/12(四)-12/14(六) 10:00~18:00，12/15(日)10:00~16:00
地點:南港展覽館一館4樓
攤位號碼: M234
市佔第一，日本原裝LIXIL整體浴室
LIXIL整體衛浴商品擁有超過50年歷史，長期以來致力於滿足客戶對浴室的各種需求，並成為日本市場占有率第一*1的品牌。這次首次登陸台灣，更為台灣市場獨家開發了淋浴、馬桶以及面盆三合一組合獨家商品，皆為日本原裝進口的LIXIL整體衛浴相較於傳統衛浴，整體衛浴優點多多，不只具備優良的防水性能，整體衛浴精妙的設計能幫助每次淋浴都能迅速排水，更重要的是，在傳統衛浴的施作，需要耗費多種工種跟時間，整體衛浴施工只需要1~2天，大幅降低傳統衛浴所需的人力跟時間成本！
INAX SATIS G全自動電腦馬桶，獨家色彩，宛如精品家具
日本百年衛浴品牌INAX於1967年製造出日本國內第一台電腦馬桶多年來更致力於創新研發衛浴以及磁磚商品，最新的全自動電腦馬桶SATIS G，INAX獨家的釉料創造出SATIS G「尊爵黑」、「卡布奇諾」與「莫蘭迪灰」三種特殊色，為市場獨家，陶瓷表面呈現皮沙發的霧面質感，讓整體空間感又得到升級。兼顧美觀的同時，也將馬桶內部維持純白色，讓使用者更容易觀察自身健康狀態。
INAX ECOCARAT+首創DIY磁吸式健康壁磚掛畫
INAX ECOCARAT+健康磚能吸收濕氣裡的水分子，但水滴、污垢幾乎無法通過，因而具有調節濕度、排除異味與有害物質的功能特色，機能性與外觀兼具，一直以來廣受消費者喜愛，今年更首度推出健康磚磁吸式掛畫ECOCARAT SELF，讓消費者可以於家中輕鬆DIY製作，創造出屬於您獨一無二的居家裝飾，也將於現場展示多款花色，邀請您至現場一同體驗。
GROHE Foam Shower，淋浴也能帶來泡泡浴的樂趣！
建材展現場也展出全新商品GROHE Foam Shower，GROHE Purefoam 技術給您全新淋浴體驗，讓花灑釋放出如絲般柔滑的高密度白絲絨泡沫，體驗手動打不出的細膩綿密，並可一鍵切換至淋浴模式，輕鬆沖洗泡沫，同時溫和清潔並保濕肌膚，帶來無與倫比的舒適感受。安裝簡便，適配所有 GROHE 淋浴系統，為沐浴注入全新煥活感受！
American Standard，將浴室打造成一個全家人都喜愛的空間！
American Standard Loven系列非常適合都會小資族、首購族和年輕家庭的需求。人性化的功能包括ComfortMove龍頭操縱系統，提供順暢精確的操作；結合CoolShield表面防燙技術，防止意外燙傷；以及衛生清潔系統Double Vortex雙龍捲沖淨和Hygiene Rim無稜角設計，便於清潔並抑制細菌生長。考量永續性和能源效率，洗手盆龍頭配備了EcoStart功能，同時照顧環境和您的荷包。Loven系列產品其柔和的形狀和曲線營造了一個舒適的環境，同時易於清潔，為您提供一個充滿溫暖、愛和歸屬感的空間。
日本連續六年獲得尊爵商品賞，LIXIL RICHELLE廚具
LIXIL廚具於日本連續六年榮獲裝修大賞廚具尊爵商品第一位(リフォーム大賞2024*2)，今年將展出全新推出的NEW RICHELLE系列，將科技與日系美學完美融合，保留了日式大空間收納特色，持續追求進化，透過使用者研究將廚房作業動線融入研發的Human Fit Technology，給您最省力的廚房料理時光。除此之外，新的設計理念強調纖薄和極簡線條，新色系也加入低調優雅的光澤感，搭配簡約J型櫥櫃拉手，提升整體高級家具的質感與氛圍。此系列還提供多種風格選擇，檯面與櫃面皆推出新色，包括淺色木紋明亮風格、深色沉穩風格，並運用天然木飾門片、低調金屬光澤感烤漆及同色系水槽，將富有設計感的廚房完美融入現代家居生活。
更多產品資訊請至台灣驪住設備官網
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2024台北國際建築建材暨產品展 參展資訊
日期: 2022/12/12(四)-12/14(六) 10:00~18:00，12/15(日)10:00~16:00
地點:南港展覽館一館4樓
攤位號碼: M234
市佔第一，日本原裝LIXIL整體浴室
LIXIL整體衛浴商品擁有超過50年歷史，長期以來致力於滿足客戶對浴室的各種需求，並成為日本市場占有率第一*1的品牌。這次首次登陸台灣，更為台灣市場獨家開發了淋浴、馬桶以及面盆三合一組合獨家商品，皆為日本原裝進口的LIXIL整體衛浴相較於傳統衛浴，整體衛浴優點多多，不只具備優良的防水性能，整體衛浴精妙的設計能幫助每次淋浴都能迅速排水，更重要的是，在傳統衛浴的施作，需要耗費多種工種跟時間，整體衛浴施工只需要1~2天，大幅降低傳統衛浴所需的人力跟時間成本！
INAX SATIS G全自動電腦馬桶，獨家色彩，宛如精品家具
日本百年衛浴品牌INAX於1967年製造出日本國內第一台電腦馬桶多年來更致力於創新研發衛浴以及磁磚商品，最新的全自動電腦馬桶SATIS G，INAX獨家的釉料創造出SATIS G「尊爵黑」、「卡布奇諾」與「莫蘭迪灰」三種特殊色，為市場獨家，陶瓷表面呈現皮沙發的霧面質感，讓整體空間感又得到升級。兼顧美觀的同時，也將馬桶內部維持純白色，讓使用者更容易觀察自身健康狀態。
INAX ECOCARAT+首創DIY磁吸式健康壁磚掛畫
INAX ECOCARAT+健康磚能吸收濕氣裡的水分子，但水滴、污垢幾乎無法通過，因而具有調節濕度、排除異味與有害物質的功能特色，機能性與外觀兼具，一直以來廣受消費者喜愛，今年更首度推出健康磚磁吸式掛畫ECOCARAT SELF，讓消費者可以於家中輕鬆DIY製作，創造出屬於您獨一無二的居家裝飾，也將於現場展示多款花色，邀請您至現場一同體驗。
GROHE Foam Shower，淋浴也能帶來泡泡浴的樂趣！
建材展現場也展出全新商品GROHE Foam Shower，GROHE Purefoam 技術給您全新淋浴體驗，讓花灑釋放出如絲般柔滑的高密度白絲絨泡沫，體驗手動打不出的細膩綿密，並可一鍵切換至淋浴模式，輕鬆沖洗泡沫，同時溫和清潔並保濕肌膚，帶來無與倫比的舒適感受。安裝簡便，適配所有 GROHE 淋浴系統，為沐浴注入全新煥活感受！
American Standard，將浴室打造成一個全家人都喜愛的空間！
American Standard Loven系列非常適合都會小資族、首購族和年輕家庭的需求。人性化的功能包括ComfortMove龍頭操縱系統，提供順暢精確的操作；結合CoolShield表面防燙技術，防止意外燙傷；以及衛生清潔系統Double Vortex雙龍捲沖淨和Hygiene Rim無稜角設計，便於清潔並抑制細菌生長。考量永續性和能源效率，洗手盆龍頭配備了EcoStart功能，同時照顧環境和您的荷包。Loven系列產品其柔和的形狀和曲線營造了一個舒適的環境，同時易於清潔，為您提供一個充滿溫暖、愛和歸屬感的空間。
日本連續六年獲得尊爵商品賞，LIXIL RICHELLE廚具
LIXIL廚具於日本連續六年榮獲裝修大賞廚具尊爵商品第一位(リフォーム大賞2024*2)，今年將展出全新推出的NEW RICHELLE系列，將科技與日系美學完美融合，保留了日式大空間收納特色，持續追求進化，透過使用者研究將廚房作業動線融入研發的Human Fit Technology，給您最省力的廚房料理時光。除此之外，新的設計理念強調纖薄和極簡線條，新色系也加入低調優雅的光澤感，搭配簡約J型櫥櫃拉手，提升整體高級家具的質感與氛圍。此系列還提供多種風格選擇，檯面與櫃面皆推出新色，包括淺色木紋明亮風格、深色沉穩風格，並運用天然木飾門片、低調金屬光澤感烤漆及同色系水槽，將富有設計感的廚房完美融入現代家居生活。
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